France 24: в Монреале из-за пандемии становится всё больше бездомных — а зима не за горами
Жак Брошю, которого соседи называют «мэром», живёт в этом лагере для бездомных в канадском Монреале с конца лета. Шестидесятилетний мужчина лишился дома, полученного им по госпрограмме доступного жилья — жилище конфисковал за долги собственник.
ЖАК БРОШЮ, житель лагеря «Нотр-Дам»: Здесь нас видно. И как раз в этом и заключается проблема с политической точки зрения — в том, что нас видно. Ведь людям больше нравится, когда бездомные и нищие остаются для них невидимыми.
Жак живёт в одной из нескольких сотен палаток, появившихся по обочинам длинного проспекта; их делят между собой те, кто уже давно стали бездомными, и те, кто лишь недавно лишились работы и крова из-за пандемии коронавируса.
Этот мужчина остаётся бездомным уже шесть лет. Теперь он живёт здесь же в фургоне. Мужчина создал в лагере кухню, где люди могут бесплатно поесть или, наоборот, принести еду в дар.
ГИЛЕН ЛЕВАССЁР, житель лагеря «Нотр-Дам»: Нам подарили несколько столов, и мы смогли устроить кухню. Холодильник нам отдала одна фирма.
Власти говорят, что подобные лагеря для Монреаля — феномен новый.
СЕРЖ ЛОРО, комиссар по делам бездомных: После начала пандемии мы зафиксировали рост числа лиц, ночующих на улице, с около 700 до более 1000 человек.
Чтобы сгладить проблему бездомности, город запустил целый ряд инициатив, включая специально забронированный отель, который будет до конца марта принимать почти по 400 человек в день.
Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.
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