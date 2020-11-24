France 24: в Монреале из-за пандемии становится всё больше бездомных — а зима не за горами

В канадском Монреале с некоторых пор можно увидеть непривычное для этого города зрелище — вдоль одного из городских проспектов появился лагерь, куда с конца лета съезжаются как бездомные со стажем, так и люди, потерявшие работу или дом из-за пандемии коронавируса, передаёт France 24. По данным администрации Монреаля, число бездомных в городе с начала кризиса успело вырасти с около 700 до более 1000.

Жак Брошю, которого соседи называют «мэром», живёт в этом лагере для бездомных в канадском Монреале с конца лета. Шестидесятилетний мужчина лишился дома, полученного им по госпрограмме доступного жилья — жилище конфисковал за долги собственник.

ЖАК БРОШЮ, житель лагеря «Нотр-Дам»: Здесь нас видно. И как раз в этом и заключается проблема с политической точки зрения — в том, что нас видно. Ведь людям больше нравится, когда бездомные и нищие остаются для них невидимыми.

Жак живёт в одной из нескольких сотен палаток, появившихся по обочинам длинного проспекта; их делят между собой те, кто уже давно стали бездомными, и те, кто лишь недавно лишились работы и крова из-за пандемии коронавируса.

Этот мужчина остаётся бездомным уже шесть лет. Теперь он живёт здесь же в фургоне. Мужчина создал в лагере кухню, где люди могут бесплатно поесть или, наоборот, принести еду в дар.

ГИЛЕН ЛЕВАССЁР, житель лагеря «Нотр-Дам»: Нам подарили несколько столов, и мы смогли устроить кухню. Холодильник нам отдала одна фирма.

Власти говорят, что подобные лагеря для Монреаля — феномен новый.

СЕРЖ ЛОРО, комиссар по делам бездомных: После начала пандемии мы зафиксировали рост числа лиц, ночующих на улице, с около 700 до более 1000 человек.

Чтобы сгладить проблему бездомности, город запустил целый ряд инициатив, включая специально забронированный отель, который будет до конца марта принимать почти по 400 человек в день.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.