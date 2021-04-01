Fox News: Вашингтон тратит миллионы на нелегалов, но отказывает в помощи американцам

Администрация Байдена тратит десятки миллионов долларов на гостиничные номера для нелегальных иммигрантов, в то время как на улицах американских городов становится всё больше бездомных, в том числе детей и ветеранов вооружённых сил, констатирует Fox News. По мнению экс-министра жилищного строительства и городского развития США Бена Карсона, помочь людям, оказавшимся в тяжёлой ситуации, мешает «показная добродетель» политиков.

В городах по всей Америке усугубляется проблема бездомности. Начиная с ветеранов вооружённых сил и заканчивая детьми — всё больше людей оказываются на улице. Тем временем США позволяют детям-мигрантам без сопровождения взрослых пересекать границу и временно проживать на техасских военных базах. А теперь администрация Байдена, как сообщается, заключила контракт на 86 миллионов долларов на предоставление гостиничных номеров для размещения семей мигрантов.



С нами на связи бывший министр жилищного строительства и городского развития, основатель American Cornerstone Institute, доктор Бен Карсон. Добро пожаловать на нашу программу, доктор Карсон, спасибо, что сегодня вы с нами.



БЕН КАРСОН, бывший министр жилищного строительства и городского развития США: Спасибо, Рейчел. Рад быть с вами.



Спасибо. Мы знаем, что есть проблема бездомности, я нахожусь в Нью-Йорке, и мы видим это повсюду. Если власти США имеют возможность открыть наши базы или оплачивать гостиничные номера, разве не следовало предложить это в первую очередь американским бездомным семьям? И особенно — бездомным американским ветеранам?



БЕН КАРСОН: Казалось бы, именно так должны быть расставлены приоритеты. Но по какой-то непонятной причине у нас сформировался этот лагерь любителей показной добродетели, которые говорят: «Мы самый сострадательный народ! Мы решим проблемы всех!» А это неправда.



Знаете, деньги, которые мы тратим на людей, прибывающих сюда нелегально, это очень существенные суммы, и от этого получается эффект домино. Если бы те же самые деньги были потрачены на улучшение ситуации там, откуда эти люди прибыли, думаю, это не обошлось бы нам дороже, да и им самим было бы лучше.



Тем временем у нас много… у нас в стране десятки тысяч бездомных, нуждающихся в нашей помощи. Фактически у нас есть сторонники политики Housing First («Жильё прежде всего». — ИноТВ), которые считают, что этим людям надо просто дать кров. Я думаю, кроме первого шага, нужен второй и третий. Дайте им крышу над головой, потом — установите, почему они вообще оказались на улице, и третий шаг — решите эту проблему.



Знаете, все эти наркозависимые… Мы должны с ними работать. Мы не можем и дальше позволять этой проблеме расти. Для нашего общества это будет иметь весьма разрушительные последствия.



А люди с психическими заболеваниями… Многие из них вполне могут жить нормальной жизнью, если проявить к ним достаточное внимание и заботу, предоставить медикаменты и консультации.



Вот что такое настоящее сострадание — помогать людям выбраться из этой ситуации. А не просто гладить по головке, говоря: «Ах ты, бедняжка! А я такой замечательный…» Ну, вы понимаете. На это противно смотреть.



И я думаю, многие американцы на самом деле понимают, что происходит, но… не высказываются вслух. Нам придётся начать высказываться вслух, придётся начать говорить о том, что разумно, ходить на собрания, беседовать с законодателями, делать своё мнение известным. Потому что в Америке власть принадлежит народу…



Да. Доктор Карсон…



БЕН КАРСОН: …и если мы не сделаем своё мнение известным…



Дата выхода в эфир 30 марта 2021 года.