Insider: кандидат в губернаторы Калифорнии Кейтлин Дженнер предложила отправить всех бездомных на «большие открытые поля»

С кризисом бездомных телезвезда-трансгендер Кейтлин Дженнер, претендующая на пост губернатора Калифорнии, предложила бороться путём переселения людей, многие из которых ночуют на пляжах штата, на «большие открытые поля», сообщает Insider. Также политик считает, что в Калифорнии следует жёстче контролировать иммиграцию и достроить стену на границе.

Бывшая участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (Keeping Up with the Kardashians) Кейтлин Дженнер, до своего трансгендерного перехода известная как легкоатлет Брюс Дженнер, претендует на пост губернатора Калифорнии. В интервью местным СМИ телезвезда заявила, что собирается решить проблему многочисленных бездомных в штате, переместив их на «большие открытые поля», сообщает Insider.

«Пляж Венис-Бич уничтожен. Они разрушают Венис-Бич. Они уничтожают там весь бизнес, — прокомментировала Дженнер в эфире передачи Inside California Politics на канале KRON 4. — Нам нужно всё это убрать. Мы должны предоставить этим людям специальные места, будь то где-нибудь на открытом пространстве, или, если вы замечали, на территории учреждений для ветеранов есть такие большие открытые поля, там много места». По мнению кандидата в губернаторы, в таких местах бездомные могли бы размещать палаточные лагеря.

Дженнер считает, что бездомные являются одной из причин роста преступности. «Нельзя допускать такого на наших улицах», — уверена политик.

Кроме того, потенциальный губернатор выступила за более жёсткую иммиграционную политику в штате и строительство стены на границе. «Став губернатором, я бы закончила строительство стены на территории нашего штата, где это реально сделать. На мой взгляд, нам нужно более строго контролировать иммиграцию. Мы должны знать, что за люди попадают в наш штат», — считает Дженнер.

Выборы, на которых оппоненты попытаются сместить действующего губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома до официального окончания его срока, пройдут 14 сентября.

Как отмечает Insider, Кейтлин Дженнер объявила о своём намерении баллотироваться в апреле и уже успела сделать ряд заявлений, которые вызвали критику и натолкнули избирателей на мысли, что начинающий политик слишком «оторвана от реальности». Так, в мае в интервью Fox News телезвезда сказала, что Калифорнии не нужна высокоскоростная железная дорога до Сан-Франциско, ведь на своём самолёте Дженнер может туда долететь всего за 50 минут. В той же передаче телезвезда упомянула о своём друге, который решил уехать из Калифорнии, потому что «не может, прогуливаясь по улицам, смотреть на бездомных».