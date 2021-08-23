CNN: молодёжи не избежать последствий климатического кризиса — от них пострадают 1 млрд детей по всему миру

Климатические изменения отразятся на жизни почти всех из 1 млрд детей на планете, сообщает CNN со ссылкой на доклад ЮНИСЕФ. Как подчёркивается в документе, аномальная жара, засухи, наводнения и другие экстремальные погодные явления так или иначе затронут подавляющее большинство молодых людей, поставив под сомнение их будущее.

ЮНИСЕФ предупреждает: климатические изменения угрожают обернуться тяжёлыми последствиями для одного миллиарда детей по всему миру. Как свидетельствует новый доклад фонда, экстремальные погодные явления, включая циклоны, периоды аномальной жары и засухи, несут прямую угрозу для молодых людей, подвергая опасности как их самих, так и их будущее. Репортаж Кима Брунхубера.

Целое поколение людей по всему миру столкнулось с серьёзной угрозой — и теперь эти люди подают голос и требуют, чтобы их услышали.

МИТЦИ ДЖОНЭЛЬ ТАН, экоактивистка с Филиппин: Мы уже так долго проводим все эти конференции, по итогам которых не видим ничего, кроме пустых обещаний и туманных ненужных планов.

Молодые активисты стали выражать свою досаду после того, как Детский фонд ООН, ЮНИСЕФ, в минувшую пятницу опубликовал новый доклад. Согласно документу, от климатического кризиса, который приводит к целому спектру последствий от загрязнения воздуха ядовитыми элементами до катастрофических наводнений и периодов аномальной жары, пострадает почти каждый из одного миллиарда детей на планете.