«Рискуем остаться без макарон» — эксперт BFM предупредил о последствиях неурожая пшеницы в Европе и Канаде

Аномальная жара в Канаде и проливные дожди в Европе могут стать причиной серьёзного неурожая пшеницы твёрдых сортов — основного ингредиента для производства макаронных изделий, сообщает эксперт BFM TV Эммануэль Лешипр. По словам обозревателя, мировые цены на это сырьё уже выросли на 30%, и стоит ожидать их дальнейшего повышения. Однако на фоне масштабов подорожания других продовольственных товаров в мире за последний год проблема с макаронами не выглядит такой уж серьёзной, замечает специалист.

Эммануэль, у вас плохая новость для нас? Возможно, нам не хватит макарон?

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕШИПР, экономический обозреватель BFM TV: Да, действительно. Макароны — это снова нашего питания. Они стоят недорого и всегда есть у нас на кухне. Мы и подумать не могли, что однажды рискуем столкнуться с их недостатком. Однако именно это грозит случиться с нами. Причина — грядущий дефицит пшеницы твёрдых сортов, единственного ингредиента, входящего в состав макарон. Канада — крупнейший в мире производитель пшеницы твёрдых сортов. Она в одиночку обеспечивает две трети продаж этого товара по всему миру. Накрывший страну тепловой купол, вероятно, приведёт к сокращению урожая на 30% по сравнению со средними показателями последних лет, и запасы не смогут компенсировать этот недостаток. Европа также является крупным производителем пшеницы твёрдых сортов, однако там из-за слишком обильных дождей урожая будет на 25% меньше, чем требуется.

Как следствие, цены взлетят?

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕШИПР: Именно. Мировые цены на пшеницу твёрдых сортов за последние несколько недель выросли на 30% и могут подняться ещё выше после сбора плохого урожая в Канаде и Европе. Всё это заметно отразится на ценниках в магазинах, поскольку три четверти цены за пачку макарон, которые продаются в наших супермаркетах, это стоимость сырья — пшеницы твёрдых сортов. Таким образом, поставщики будут учитывать эти цены, у них не будет выбора. Кроме того, нужно напомнить, что мы импортируем 70% макаронных изделий. Из них 40% — из Италии, которая уже сталкивалась с подобной ситуацией в прошлом, и это вылилось в довольно серьёзное повышение цен.

И ведь цены растут не только на пшеницу?

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕШИПР: Конечно нет. Вообще, ситуация с макаронами выглядит почти смехотворно на фоне масштабов роста мировых цен на продовольственные товары. Если мы посмотрим на цифры, предоставленные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), мы увидим, что за год цены на продукты питания в среднем выросли на 35%. Это цены на растительные масла, сахар, зерно, мы уже говорили о пшенице. А цены на кукурузу выросли на 90% за год, то есть пости в два раза! И проблема не только в климате. Наблюдается серьёзный рост спроса со стороны Китая. Если раньше китайцы в среднем импортировали 30 миллионов тонн злаков, то сегодня они импортируют 50 миллионов. Это невиданные цифры с 2011 года.

Мы знаем также что во многих странах рост цен на продовольственное сырьё становится катализатором общественного недовольства. Вспомните, что мы наблюдали в странах Магриба, в Египте в предыдущие годы. В общем, это внушает беспокойство по поводу обстановки в обществе в затронутых странах.

Спасибо Эммануэль!

Дата выхода в эфир: 17 августа 2021 года