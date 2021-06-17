N-TV: тайфуны и пандемия привели к нехватке продовольствия в КНДР

Природные катаклизмы прошлого года привели к неурожаю и недостаточному количеству продовольствия, пишет N-TV, ссылаясь на заявление лидера КНДР Ким Чен Ына. Как отмечает издание, причина плохого урожая заключается также и в пандемии, из-за которой страна перекрыла свои границы.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын предупредил население страны об ухудшении ситуации с продовольствием, пишет N-TV. Выступая на заседании центрального комитета Трудовой партии КНДР, политик заявил, что в прошлом году из-за тайфуна в сельском хозяйстве заготовили меньшее количество зерна, в результате обстановка с продовольствием будет «напряжённой».
В своей речи Ким Чен Ын заявил, что хороший урожай сейчас является главным приоритетом для партии и государства. По словам лидера КНДР, лишь так можно будет обеспечить стабильную жизнь граждан и социалистическое развитие.
N-TV напоминает, что из-за природных катаклизмов и экономических провалов КНДР уже давно зависит от продовольственной помощи из-за рубежа. Согласно оценкам правительства Южной Кореи, в этом году нехватка продовольствия в Северной Корее составляет примерно 1,2 млн. тонн продуктов питания.
В 90-е годы массовый голод в КНДР унёс сотни тысяч жизней, пишет издание. На урожай прошлого года повлияли не только природные катаклизмы, но ещё и пандемия коронавируса. Северная Корея перекрыла свои границы, что сказалось на внешней торговле. Ко всему прочему, экономику отягчают санкции, введённые за корейскую ракетную программу.
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