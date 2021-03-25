Le Monde: запуском ракет Ким Чен Ын бросает вызов новой администрации США

Северная Корея выпустила две баллистические ракеты, ясно показывая новому президенту США намерение наращивать свой военный потенциал, пишет Le Monde. Дипломатические неудачи Трампа в отношениях с Пхеньяном связывают руки его преемнику, который, скорее всего, остановится на стратегии давления, подразумевающей сотрудничество с Китаем.

В Вашингтоне никто не сомневался, что Пхеньян вскоре даст понять свои намерения новой администрации Байдена: в четверг 25 марта КНДР запустила две ракеты, которые США и Япония сочли баллистическими, сообщает Le Monde. Эти снаряды запрещены Совбезом ООН, и если информация подтвердится, испытания сочтут вызовом со стороны Ким Чен Ына. Двумя днями ранее Вашингтон уже подтвердил запуск ещё двух северокорейских ракет на выходных, которые не попадали под резолюции ООН.

Как напоминает французская газета, Барак Обама на протяжении двух сроков президентства, отмеченных испытаниями баллистических и ядерных ракет, сделал упор на «стратегическое выжидание», которое главным образом строилось на международных санкциях против Северной Кореи. Однако занявший кресло лидера США Дональд Трамп после новой серии испытаний пообещал в августе 2017 года ответить «огнём и яростью», каких «мир раньше не видел». Через месяц на заседании ООН американский президент угрожал «полностью разрушить» КНДР, если Соединённым Штатам придётся однажды «защищать себя или своих союзников» от Пхеньяна. При этом северокорейского лидера Трамп назвал «человеком-ракетой», который проводит «самоубийственную миссию».

Однако уже спустя полгода тот же Дональд Трамп начал широкую дипломатическую операцию и стал первым президентом США, который согласился встретиться с главой Пхеньяна. Историческая встреча в Сингапуре в июне 2018 года тем не менее привела лишь к общему заявлению. Итогом второго саммита во вьетнамском Ханое в феврале 2019 года стало признание глубоких противоречий в задачах двух стран: Вашингтон настаивал, что Северная Корея должна первой отказаться от ядерного оружия, в то время как Пхеньян требовал снять значительную часть международных санкций. Наконец, третья встреча двух глав государств в июле того же года в демилитаризованной зоне между двумя Кореями вылилась только в исторические фотографии американского президента, сделавшего несколько шагов по северокорейской территории.

Дипломатические неудачи Трампа, которые стали самым серьёзным провалом его президентства, ограничивают теперь возможности Джо Байдена. Несмотря на отсутствие убедительных результатов, наиболее вероятной выглядит стратегия давления. В своей первой заграничной поездке госсекретарь Тони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили Японию и Южную Корею, которым напрямую угрожают испытания северокорейских ракет. Эффективность тактики давления со стороны США подразумевает сотрудничество с Китаем, однако новая администрация рассматривает растущую мощь Пекина как самую главную проблему для Соединённых Штатов, пишет Le Monde.