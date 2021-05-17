DWN: рекордный рост цен на зерно рискует ударить по карманам потребителей по всему миру

Рекордный рост цен на зерно, кукурузу и масличные культуры на мировом рынке будет иметь последствия для потребителей, передаёт Deutsche Wirtschafts Nachrichten. По мнению экспертов, посетителям супермаркетов придётся смириться с повышением цен на выпечку, мясо и растительное масло. Мировой тренд обусловлен прежде всего экономической рецессий, вызванной ограничениями, связанными с коронавирусом, а также серией неурожаев во многих странах.

Эксперты в области аграрной промышленности отмечают «исторические колебания цен» на зерно, кукурузу и масличные культуры, например, рапс. Такая рыночная тенденция, вероятно, будет иметь последствия для потребителей, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Если цены на растительные масла и зерно какое-то время продержатся на таком уровне, то через несколько месяцев это непременно отразится на ценах на продукты в супермаркете», — считает Торстен Тидеманн, глава Ассоциации торговли зерном Гамбургской фондовой биржи.

Цены на сырье, используемое для производства мучных изделий, составляют лишь небольшую долю розничных цен. «Однако из-за повышения цен на кормовые культуры производство мяса, безусловно, станет дороже», — отмечает Тидеманн. Он также считает, что тренд мирового рынка, вероятно, повлияет на потребительские цены на такие продукты, как мука и растительное масло.

В течение некоторого времени Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) отмечает рост цен практически на все сельскохозяйственные товары. Дело в том, что, согласно последним данным, индекс продовольственных цен ФАО в апреле 2021 года на 31% превысил показатель за соответствующий период прошлого года. Таким образом, он растёт одиннадцатый месяц подряд и достиг самого высокого значения с 2014 года. Этот рост обусловлен прежде всего значительным повышением цен на масличные культуры: по сравнению с апрелем 2020 года уровень цен вырос вдвое. С точки зрения ФАО, тренд также вызван спросом со стороны производителей биотоплива.

«Долгое время ожидалось, что что-то произойдет с ценами из-за высокой ликвидности, а также частично из-за дефицита, который периодически возникает в экономике из-за ограничений, связанных с коронавирусом», — сказал Тидеманн. После «весьма комфортной рыночной ситуации на рынке зерна и масличных культур, когда спрос примерно равнялся предложению», «несколько неурожаев с сопутствующим сокращением запасов привели к тому, что кое-что пошло наперекосяк».

Кроме того, в регионах с более высокими темпами роста после рецессии из-за коронавируса спрос увеличивается. Тидеманн прогнозирует: «В Бразилии всё идёт к тому, что урожай будет относительно плохим, и тогда, конечно, рынки очень сильно начнут расти».

Тидеманн выразил обеспокоенность тем, что самообеспеченность Германии сельскохозяйственным сырьём значительно снизилась. В предыдущем сельскохозяйственном году чистый экспорт Германии составил около двух миллионов тонн. «И это даже не 5% от общего производства зерна», — отмечает эксперт. В предыдущие годы чистый экспорт составлял «от семи до десяти миллионов тонн».

Гамбургский порт — североевропейский центр сельскохозяйственной торговли. Уже более 150 лет Ассоциация торговли зерном является официальным рупором международной торговли зерном, бобовыми, масличными и кормовыми культурами, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten.