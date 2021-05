Guardian: популярный кулинарный сайт отказался от рецептов из говядины для защиты климата

Редакция известного американского кулинарного сайта Epicurious.com в понедельник опубликовала статью о том, что уже на протяжении года намеренно избегает добавления новых рецептов с блюдами из говядины. Как поясняется в статье, такое решение продиктовано стремлением сократить вредное влияние животноводства на окружающую среду и внести свой вклад в борьбу с изменениями климата, пишет The Guardian.

На популярном американском кулинарном сайте Epicurious.com в понедельник была размещена редакционная статья о том, что ещё год назад руководство приняло решение отказаться от публикации новых рецептов различных блюд из говядины, чтобы поддержать «переход к устойчивому потреблению» и снизить негативное влияние на окружающую среду, пишет The Guardian. Это было сделано не из-за ненависти к говядине, а из любви к планете, пояснили в редакции.



В совместной статье за подписью главного редактора Epicurious.com Мэгги Хоффман и бывшего редактора по цифровому контенту Дэвида Тамаркина также сообщалось, что блюда из говядины уже на протяжении года не фигурируют в новых рецептах, а также в статьях и других публикациях на кулинарные темы, которые размещаются на основном сайте и на связанных с ним страницах в различных социальных сетях.



Тем не менее, на работающем с 1995 года сайте Epicurious.com по-прежнему остаются более тысячи ранее опубликованных рецептов различных популярных кушаний из говядины, включая лучшие способы приготовления стейков и других деликатесов для любителей мяса. Однако теперь этот популярный ресурс перестал размещать и популяризировать новые блюда из говядины, продвигая вместо этого «альтернативное мясо» и различные вегетарианские рецепты, пишет The Guardian.



Редакция сайта также выражает надежду, что подобные изменения не будут негативно отражаться на его популярности среди посетителей. Тем более что нынешняя кулинарная политика была втайне изменена уже год назад — и статистика за прошедший период показала большой интерес у американских кулинаров к различным рецептам альтернативных блюд, которые были предложены на замену любимых многими гамбургеров и других мясных деликатесов, отмечается в статье.



Негативное влияние массового употребления в пищу мяса на окружающую среду уже не раз подтверждалось на практике, напоминает The Guardian. В частности, проведённое в 2018 году научное исследование показало, что производство мяса и молочных продуктов обеспечивает около 60% выбросов парниковых газов в сельскохозяйственной отрасли.



Однако некоторые фермеры пытаются с этим бороться, пишет The Guardian. Например, аналитики из специализированной комиссии по продовольствию и сельскому хозяйству уверяют, что в Великобритании можно наладить устойчивое производство говядины без ущерба для окружающей среды — но только в том случае, если производство и потребление других видов мяса, молока и яиц сократится в целом примерно вдвое, говорится в статье. Только тогда, по оценкам экспертов, естественная роль крупного рогатого скота в британской экосистеме станет положительной, а не негативной.