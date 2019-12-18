BFM TV: учёные призывают до 2030 года сократить производство мяса ради экологии

Во время Конференции ООН по изменению климата свыше 50 учёных опубликовали открытое письмо, в котором призвали мировое сообщество к сокращению производства мясной продукции, пишет BFM TV. Они предлагают до 2030 года постепенно увеличивать долю овощей и фруктов в рационе питания — только такие меры, по мнению экспертов, способны помешать глобальному потеплению.

Для борьбы с изменением климата более 50 учёных призвали страны всего мира до 2030 года достичь пика потребления мяса, а потом постепенно уменьшить его, сообщает BFM TV. Об этом эксперты заявили 11 декабря в открытом письме, опубликованном на страницах престижного научного журнала The Lancet в разгар Конференции ООН по изменению климата (COP25). «Пока руководство пересматривает свой вклад (в разрушение экологии. — ИноТВ), мы предлагаем, чтобы страны с высоким и средним доходом обязались достигнуть максимума своего национального производства каждого вида крупного рогатого скота», — цитирует издание Хелен Харватт, главного автора письма.

По данным учёных, производство продуктов животного происхождения (мясо, молочные продукты и яйца) увеличилось с 758 млн тонн в 1990 году до 1247 млн тонн в 2017-м. Как подчёркивается в тексте послания, такими темпами к 2030 году на одно только животноводство придётся 49% от общего числа допустимых выбросов, при котором глобальное потепление не переступит порог в 1,5 °C.

Для замены недостающих продуктов Хелен Харватт предлагает поощрять производство фасоли, зерновых, орехов, фруктов и овощей, чтобы «сократить влияние на природу и улучшить здоровье». Французская газета отмечает, что переход на другую диету будет отличаться в зависимости от степени развитости страны. В интервью The Guardian один из соавторов письма Пит Смит указал, что такие изменения должны происходить сбалансированно, что позволит жителям изменить свой рацион питания, а фермерам, производителям и агропромышленным цепочкам — разнообразить предложенную продукцию.

Как пишет в заключение BFM TV, по итогам завершившейся в это воскресенье Конференции ООН по изменению климата не было анонсировано никакого договора по вопросу животноводства, а Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш в официальном сообщении высказал своё разочарование результатами COP25.