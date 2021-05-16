N-TV: немецкие потребители могут столкнуться с резким ростом цен на продукты

00:44
В ХАМАС сообщили о нанесении ракетных ударов по израильским городам Тель-Авив и Ашдод
Группировка «Бригады «Изз ад-Дин аль-Кассам» из палестинского движения ХАМАС заявила о нанесении крупных ракетных ударов в направлении израильских городов Тель-Авив и Ашдод. Об этом информирует Donia Al-Watan.
00:42
СМИ: Лапорта обсудит с Хави условия возвращения в «Барселону»
Президент каталонского футбольного клуба «Барселона» Жоан Лапорта намерен обсудить с главным тренером катарского «Аль-Садда» Хави Эрнандесом условия возможного сотрудничества.
00:32
Левандовски — о повторении рекорда Герда Мюллера: я достиг цели, которая когда-то казалась невозможной
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился эмоциями от повторения исторического рекорда легенды клуба Герда Мюллера по голам за сезон в немецкой Бундеслиге.
00:30
Сирены воздушной тревоги вновь прозвучали в Тель-Авиве
В столице Израиля Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги, сообщает пресс-служба израильской армии.
00:29
«Бешикташ» стал чемпионом турецкой Суперлиги, опередив по разнице голов «Галатасарай»
Стамбульский «Бешикташ» занял первое место в турнирной таблице турецкой футбольной Суперлиги сезона-2020/21.
00:14
В Госдуме денонсируют Договор по открытому небу 18 мая
Госдума рассмотрит законопроект о денонсации Договора по открытому небу 18 мая, сообщил глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.
00:08
«Рейнджерс» Джеррарда завершили сезон Премьершипа без поражений
Шотландский «Рейнджерс» не потерпел ни одного поражения в сезоне-2020/21 шотландского Прьемьершипа.
23:57
Террористы совершили 37 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 37 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
23:55
«Вест Хэм» ушёл от поражения в матче АПЛ с «Брайтоном»
Лондонский «Вест Хэм Юнайтед» сыграл вничью с «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче 36-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
23:46
Гол Мхитаряна помог «Роме» победить «Лацио» в римском дерби Серии А
Римская «Роме» одержала победу над римским «Лацио» в матче 37-го тура итальянской Серии А.
23:44
В ВОЗ назвали число случаев заболевания коронавирусом в мире
Всего в мире зафиксировали 161 513 458 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
23:37
Ковалёв может провести следующий бой осенью
Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв может провести свой первый поединок после возвращения на ринг осенью.
23:29
Президент ЦСКА обеспокоен качеством игры команды перед полуфиналом Единой лиги ВТБ
Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин выразил обеспокоенность качеством игры баскетбольной команды клуба в плей-офф Единой лиги ВТБ.
23:28
Пожар на свалке в Рязани ликвидировали
Пожар на свалке твёрдых бытовых отходов в Рязани ликвидировали.
23:12
Росс назвала работу в Москве честью
Пресс-секретарь посольства США в России Ребекка Росс, которая находится в числе десяти американских дипломатов, высылаемых из страны, сообщила в своём Twitter, что для неё было честью работать в Москве.
23:09
СМИ: Кержаков может возглавить молодёжную сборную России по футболу
Лучший бомбардир в истории сборной России и бывший главный тренер «Томи» Александр Кержаков может возглавить молодёжную национальную команду (U21).
22:57
В Израиле сообщили о нанесении удара по дому главы штаба спецопераций ХАМАС
В армии Израиля сообщили о нанесении удара по дому главы штаба спецопераций движения ХАМАС.
22:50
Левандовски повторил исторический рекорд Герда Мюллера по голам за сезон в Бундеслиге
Польский нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски повторил исторический рекорд легенды клуба Герда Мюллера по голам за сезон в немецкой Бундеслиге.
22:44
Боррель прокомментировал перечень недружественных России стран
Глава евродипломатии Жозеп Боррель прокомментировал перечень недружественных России стран.
22:42
Джокович победил Сонего и сыграет с Надалем в финале турнира ATP в Риме
Первая ракетка мира серб Новак Джокович одержал победу над итальянцем Лоренцо Сонего в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Риме.
22:32
Отец Черышева поздравил «Нижний Новгород» с выходом в РПЛ
Бывший главный тренер «Нижнего Новгорода» Дмитрий Черышев прокомментировал выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
22:27
В Белом доме рассказали о переговорах Байдена с Нетаньяху
В Белом доме рассказали о телефонном разговоре президента США Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
22:24
Гендиректор «Нижнего Новгорода» прокомментировал выход команды в РПЛ
Генеральный директор футбольного клуба «Нижний Новгород» Равиль Измайлов прокомментировал выход команды в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
22:10
Израиль заявил о пуске 2800 ракет из сектора Газа с начала обострения
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус заявил, что с начала обострения конфликта из сектора Газа было выпущено 2800 ракет, из них 430 упали в анклаве.
21:55
«Краснодар» продлил контракт с Рамиресом
Футбольный клуб «Краснодар» продлил контракт с эквадорским защитником Кристианом Рамиресом.
21:53
Путин направил приветствие участникам фестиваля «Российская студенческая весна»
Российский лидер Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
21:49
Подколзин и ещё двое хоккеистов будут тренироваться со сборной в «пузыре» ЧМ
Федерация хоккея России (ФХР) объявила имена не попавших в заявку игроков, которые вместе с национальной командой будут тренироваться в «пузыре» на чемпионате мира 2021 года в латвийской Риге.
21:41
Слепышев станет капитаном сборной России по хоккею на ЧМ в Латвии
Нападающий московского ЦСКА Антон Слепышев станет капитаном сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в латвийской Риге.
21:34
Нетаньяху провёл переговоры с Байденом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл переговоры с президентом США Джо Байденом. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на канцелярию израильского премьера.
21:23
«Лестер» стал 44-м клубом, завоевавшим Кубок Англии по футболу
«Лестер Сити» стал 44-м в истории клубом, завоевавшим Кубок Англии по футболу.
21:15
«Лестер» победил «Челси» и впервые завоевал Кубок Англии по футболу
«Лестер Сити» одержал победу над лондонским «Челси» в финале Кубка Англии по футболу сезона-2020/21.
21:11
В Греции за сутки выявили 1957 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 1957 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Национальную организацию общественного здравоохранения.
20:59
Стал известен предварительный состав сборной России по хоккею на ЧМ-2021
Тренерский штаб сборной России огласил имена 25 хоккеистов, которые вошли в состав команды на чемпионат мира в Риге.
20:54
Гол Роналду помог «Ювентусу» одержать победу над «Интером» в матче Серии А
В матче 37-го тура итальянской Серии А «Ювентус» обыграл миланский «Интер».
20:45
Более 21,5 тысячи человек остались без света в Нижегородской области
В Нижегородской области более 80 населённых пунктов, в которых проживают 21,5 тыс. человек, остались без электричества из-за сильного ветра.
20:44
Головин рассказал, в чём прибавил под руководством Ковача в «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что под руководством наставника Нико Ковача начал больше работать в защите.
20:31
Кучеров примет участие в первом матче «Тампы» в плей-офф НХЛ
Российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров сыграет в первом матче команды в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флорида Пантерз».
20:28
ВВС Израиля разрушили дом замглавы политбюро ХАМАС
Авиация Израиля уничтожила дом заместителя главы политбюро ХАМАС Халиля аль-Хайи.
20:17
Бондарь и Минибаев стали серебряными призёрами ЧЕ в прыжках в воду
Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали серебро в синхронных прыжках с 10-метровой вышки на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
20:16
За сутки в Британии зафиксировали 2027 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 2027 человек.
20:05
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль
Все иностранные авиакомпании приостановили рейсы в Израиль из соображений безопасности.
20:00
Брагин рассказал, сколько мест в составе сборной России оставит для игроков НХЛ
Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что в заявке на чемпионат мира будет оставлено два места для вратаря и нападающего из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
19:54
Фальков прокомментировал ситуацию с аспирантурой
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в ходе всероссийского форума «Молодёжь и наука» прокомментировал ситуацию с аспирантурой.
19:46
Брагин: в матче с Чехией подвела реализация
Главный тренер сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал поражение своей команды от Чехии в заключительном матче Евротура.
19:39
По факту схода вагонов с рельсов в Самарской области возбуждено дело
В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры заявили о возбуждении уголовного дела после схода грузовых вагонов с рельсов в Самарской области.
19:32
Баскетболист ЦСКА Лундберг потерял сознание в перерыве матча с «Нижним Новгородом» и был госпитализирован
Датский защитник московского ЦСКА Иффе Лундберг был увезён в больницу в перерыве матча 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Нижним Новгородом» (79:75).
19:28
Чубайс назвал причину ненависти к советской власти
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал причину ненависти к советской власти.
19:18
Лафей стал победителем восьмого этапа «Джиро д'Италия»
Француз Виктор Лафей из команды Cofidis стал победителем восьмого этапа шоссейной многодневной велогонки «Джиро д'Италия».
19:14
В Рязанской области локализовали пожар на свалке
Спасатели локализовали возгорание на свалке в Рязанской области.
19:05
Головин назвал нынешний сезон лучшим в своей карьере
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин оценил своё выступление в сезоне-2020/21.