N-TV: немецкие потребители могут столкнуться с резким ростом цен на продукты

Цены на продукты питания в немецких супермаркетах скоро могут увеличиться, пишет N-TV, ссылаясь на мнение эксперта по сельскохозяйственной торговле Торстена Тидманна. Причина заключается в росте цен на многие сельскохозяйственные культуры, происходящем из-за коронавирусных ограничений, а также в плохих урожаях, в том числе, в самой ФРГ.

Немецкие эксперты по злаковым культурам наблюдают «исторические колебания» в ценах на такие сельскохозяйственные культуры как злаки, маис, рапс и другие, пишет N-TV. Изменения этих цен, скорее всего, скажутся на потребителях. По словам председателя объединения торговцев злаками на бирже Гамбурга Торстена Тидманна, если цены на сельскохозяйственные культуры ещё некоторое время будут оставаться на том же уровне, то это точно скажется на цене продуктов питания в супермаркетах.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) уже продолжительное время наблюдает рост цен практически всех видов сельскохозяйственных культур. Согласно данным FAO, в апреле этого года цены на продовольствие увеличились на 31% в сравнении с прошлым годом и достигли максимума за последние 7 лет.

По мнению экспертов FAO, причина роста цен заключается в ограничениях, связанных с пандемией коронавируса, а также плохих мировых урожаях, наблюдавшихся в два последних года. Кроме того, сократился сбор урожаев и в самой Германии, отмечает N-TV: за прошлый года ФРГ экспортировала около 2 млн тонн злаковых культур. По словам Торстена Тидманна, в предыдущие годы средний уровень немецкого экспорта злаков составлял от 7 до 10 млн тонн.