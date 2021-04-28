Дешёвого борща не будет: украинцам не стоит ждать низких цен на овощи

Из-за холодной весны на Украине заметно подорожали овощи, и эксперты не спешат обнадёживать, ведь кроме погоды есть ещё несколько факторов, влияющих на ценообразование. Как пишут «Вести», сказались на урожайности финансовые и социальные показатели: хозяйств становится меньше и сёла продолжают умирать, поэтому в этом году, считают специалисты, у украинцев дешёвого борща не будет.

Из-за весенних холодов цены на ранние овощи на Украине продолжают расти. Как пишут «Вести», эксперты не спешат обнадёживать, ведь кроме погоды есть ещё несколько факторов, влияющих на ценообразование.

Как отмечает издание, украинцы привыкли получать ранние овощи из тёплой Херсонской области. Погода там позволяет раньше сеять и раньше получать урожай. К тому же в 2000-х как на дрожжах стали вырастать тепличные хозяйства, обеспечивающие рынки ранними огурцами, редисом и другой весенней продукцией.

В 2021 году холодная погода серьёзно ударила по фермерам. Весна толком не наступила, урожая не хватает.

Фермер из Херсонской области Евгений рассказал изданию, что из-за низких температур овощей стало меньше. Помогают теплицы, в которых нужно регулярно топить углём. Разумеется, денег от этого больше не становится.

Глава Союза украинского селянства Иван Томич говорит, что из-за плохой погоды поднялись цены на рынках. Тёплая весна в апреле не наступила, что контрастирует с прошлым тёплым годом.

«По разным оценкам, урожайность упала от 20 до 50 процентов. Ранние редис, капуста и лук значительно подорожали по сравнению с прошлым годом», — говорит Томич.

Кроме погоды повлияли на урожайность финансовые и социальные показатели в сёлах: хозяйств становится меньше, сёла продолжают умирать.

«Второй фактор — это тенденция к уменьшению производства овощей. Рабочих рук в селе становится меньше, по малым хозяйствам серьёзно ударил локдаун. Человеческий фактор серьёзно повлиял на производство овощей, ведь именно в таких хозяйствах выращивается львиная доля всей продукции. Людей нет в сёлах, работать некому, домашние хозяйства сокращаются из-за убытков», — констатирует Томич.

Херсонские фермеры уверяют, что не решились сеять ранний редис из-за прохладной весны. Они переключились на другие культуры. Из-за этого резкого удешевления в мае не произойдёт. Капуста, которая стоила прошлой весной 12—20 гривен, не вернётся к таким показателям. Дороже 30 гривен будет стоить молодой картофель.

Иван Томич подчеркнул, что точные прогнозы давать рано, поскольку на цены влияют несколько факторов.

«Ещё неизвестны площади посадки. Есть также фактор питания посевов, а денег у фермеров сейчас не хватает. Не говоря уже о том, что сложно предугадать погоду. Прогнозы делать рано», — говорит Томич.

Эксперт отметил, что цены летом в любом случае будут выше, чем в 2020 году.

«О дешёвом борщевом наборе можно забыть. Площади посевов свёклы, моркови, капусты и лука сокращают, поэтому цена на них вырастет. Сокращают посевы, потому что в прошлом году были низкие цены, хозяйства ушли в убыток», — сказал Томич.