Washington Post: легендарный гастроном «Елисеевский» не сумел выжить в пандемию

Ещё со времен царской России знаменитый гастроном «Елисеевский» на Тверской улице считался символом изобилия и роскоши. Однако похоже, что его 120-летняя история подходит к концу: хотя этот магазин смог пережить войны и времена дефицита, из-за пандемии убытки его владельцев растут, и на фоне судебной тяжбы с московскими властями было принято решение о его скором закрытии, сообщает The Washington Post.

Гастроном «Елисеевский» в центре Москвы открылся ещё во времена царской России и стал свидетелем расцвета и распада Советского Союза, пережил все войны и времена дефицита — однако не смог перенести пандемию. И спустя 120 лет работы этот знаменитый магазин, некогда славившийся экзотическими товарами, которые можно было найти там даже во времена дефицита и продуктовых карточек, пытается распродать остатки своего ассортимента до того, как окончательно закроется 11 апреля, пишет The Washington Post.



Этот гастроном раньше постоянно мелькал в списке достопримечательностей, рекомендуемых туристам для обязательного посещения во время визита в российскую столицу. Однако и он стал очередной жертвой ограничений на международные перелёты и туристические поездки в Россию, поясняется в статье. Кроме того, многие из его постоянных покупателей на фоне вызванного пандемией кризиса начали экономить и искать магазины с более дешёвыми продуктами.



Роскошное внутреннее убранство «Елисеевского» было раньше главной приманкой для туристов: на потолке здесь висят две огромные хрустальные люстры, стены украшены позолоченными колоннами, а фасад исторического здания, выходящий на Тверскую улицу, украшен витражами. История этого здания является не менее яркой, отмечает автор: когда-то оно принадлежало княгине Зинаиде Волконской, которая была заметной фигурой в культурной жизни России XIX века. Она превратила этот дом, оставленный ей отцом, в литературный салон, который посещали такие выдающиеся люди того времени, как, например, поэт Александр Сергеевич Пушкин.



Затем с 1829-го по 1870 год в этом доме практически никто не жил, и даже ходили слухи, что там «поселились привидения», говорится в статье. А в 1898 году здание купил русский предприниматель Григорий Елисеев и спустя три года открыл там свой магазин, который быстро приобрёл популярность среди представителей русского дворянства благодаря богатому выбору европейских вин и сыров.



Как пояснил в интервью The Washington Post историк Денис Ромодин, это был первый в России магазин с фиксированными ценниками (до этого за прилавком всегда торговались). Кроме того, там применялись инновационные технологии того времени: электрические холодильники и прилавки-витрины, которые позволяли дольше хранить свежие продукты.



Благодаря последним достижениям прогресса даже в самые голодные времена — например, в 1930-х годах, в «Елисеевском» можно было купить такие экзотические для России фрукты, как ананасы. «Здесь можно было найти очень необычные деликатесы, которые в то время казались экзотикой. Тогда было практически невозможно удивить москвичей винными магазинами. Но огромный по тем временам гастроном с роскошным интерьером поражал и восхищал москвичей», — рассказал Ромодин. По его словам, лишь здесь и ещё в одном московском гастрономе до сих пор сохранилось дореволюционное внутреннее убранство.



«В любой европейской столице есть такое место, которое существует уже несколько столетий и которое власти оберегают, потому что оно успело стать национальным сокровищем. А что делаем мы? Остаётся только плакать», — заявила в беседе с корреспондентом The Washington Post одна из посетительниц магазина, пенсионерка Галина Гавриловна. Она также отметила, что у самого входа в гастроном сейчас выставлены на продажу венки с большой скидкой, и это не самый лучший знак — поскольку в России венки из цветов принято посылать на похороны, чтобы выразить свои соболезнования, говорится в статье.



На размещённой внутри магазина фотографии, которая была сделана в его «золотые времена», изображены прилавки, которые ломятся от свежих продуктов, и плакат, рекламирующий гаванские сигары. Однако единственные свежие фрукты, которые можно найти здесь сейчас, — это бананы, констатирует автор. Гастроном «Елисеевский» стал одним из множества коммерческих предприятий с многолетней историей и традициями, которые не сумели пережить экономические тяготы периода пандемии. И вопрос о следующей главе в истории одной из «капсул времени» начала XX века сейчас беспокоит многих, пишет The Washington Post.



В начале 1980-х годов вокруг гастронома «Елисеевский» уже разгорался громкий скандал, когда его тогдашний директор Юрий Соколов оказался в центре самого масштабного в СССР дела о коррупции — и в 1983 году его приговорили к смертной казни, напоминает автор. А нынешние владельцы магазина ведут судебные тяжбы с московскими властями по поводу прав собственности: попытка продать этот гастроном на аукционе в 2015 году провалилась, земля, на которой он построен, до сих пор принадлежит городу, а управляющая им компания «Алые паруса» не так давно была вынуждена покинуть рынок.



По словам представитей «Елисеевского», они уже не раз пытались заключить сделки с другими ритейлерами, однако споры по поводу прав собственности отпугивают потенциальных претендентов. Департамент городского имущества города Москвы, в свою очередь, заверяет, что власти города намерены сохранить это историческое место. «Точка в этом вопросе не поставлена. Вне зависимости от того, кто будет являться собственником или пользователем объекта, с ними будет заключаться охранный договор с обязательствами по сохранению памятника архитектуры, объекта культурного наследия федерального значения», — сообщили представители департамента.



Большинство посетителей «Елисеевского» сейчас приходит туда не за покупками, а чтобы успеть пофотографироваться в легендарном месте и запечатлеть элементы внутреннего убранства гастронома, выполненные в стиле ар-нуво более века назад, пишет The Washington Post. Однако многие москвичи всё же очень надеются, что столичные власти вмешаются и спасут это уникальное место, которое у многих вызывает ностальгию, чтобы в будущем там можно было вновь открыть что-то подобное.



«Мне очень хочется верить, что правительство сохранит внутреннее убранство и весь декор, потому что это не просто магазин, где можно купить деликатесы, это в первую очередь наша история, знаковое для Москвы место», — отметил в беседе с корреспондентом 30-летний Александр, который специально приехал в центр из отдалённого района столицы, чтобы сфотографироваться в интерьере «Елисеевского».



В то время как жители центра Москвы, которые постоянно ходят в этот магазин уже очень много лет, в числе самых дорогих воспоминаний называют ароматные запахи из пекарни гастронома, красивые куски мяса и рожки с фисташковым мороженым. Пожилые москвичи приводят туда своих внуков, чтобы те успели своими глазами увидеть всю красоту убранства этого легендарного места, говорится в статье.



«Столько иностранцев приходили сюда, чтобы сфотографироваться. В каждой стране, в каждом крупном городе есть такие места, куда ходят туристы. Вы приходите сюда не только чтобы купить продукты, но и для того, чтобы впитать культуру. Такие магазины больше не строят», — заключила в беседе с корреспондентом The Washington Post ещё одна постоянная посетительница «Елисеевского», которая также выразила беспокойство за будущее этого уникального места.