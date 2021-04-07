Times: Джейми Оливер призвал Джонсона не отказываться от планов по запрету рекламы нездоровой пищи

Более 90 врачей, учёных и общественных деятелей, включая известного шеф-повара Джейми Оливера, в открытом письме призвали премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона не отказываться от планов по запрету рекламы нездоровой пищи, сообщает The Times. Они утверждают, что это помешает выполнению его обещаний по борьбе с ожирением и подорвёт «усилия правительства по улучшению здоровья населения».

Шеф-повар Джейми Оливер, врачи и благотворительные организации, занимающиеся вопросами здравоохранения, призвали Бориса Джонсона не отказываться от планов по запрету онлайн-рекламы нездоровой пищи. Они утверждают, что это может помешать выполнению его обещания по борьбе с ожирением, пишет The Times.

В прошлом году правительство объявило о намерении запретить телевизионную и интернет-рекламу продуктов с высоким содержанием сахара, соли или жира до девяти часов вечера. Цель кампании — помочь людям сбросить вес и начать вести здоровый образ жизни.

Этот подход являлся частью кампании по борьбе с ожирением, которую Джонсон возглавил после того, как попал в отделение интенсивной терапии из-за коронавируса. После выздоровления премьер-министр попытался похудеть, наняв личного тренера, а также, как сообщается, сел на строгую диету.

Однако предполагается, что Джонсон, вероятно, откажется от своих намерений, поскольку исследования показали, что в результате запрета дети снизят потребление всего на 1124 ккал за год. Кроме того, отказ от рекламы обойдётся экономике в сотни миллионов фунтов.

Более 90 врачей, учёных и общественных деятелей, включая шеф-повара Джейми Оливера и модель Дэвида Ганди, написали Джонсону открытое письмо, чтобы выразить свою озабоченность. Среди подписантов — Британский кардиологический фонд, онкологический исследовательский центр Cancer Research UK, Британская медицинская ассоциация, Королевский колледж врачей и Королевский колледж педиатрии.

Авторы письма заявляют о «чудовищном неравенстве в сфере здравоохранения», которое существовало в британском обществе и только усугубилось в связи с пандемией. Так и среди детей «растёт неравенство по показателям избыточного веса и ожирения», а также по таким проблемам, связанным с питанием, как здоровье зубов. С этим, утверждают те, кто подписал письмо, следует бороться, чтобы «поднять уровень жизни в стране и гарантировать каждому ребёнку лучшее начало жизни».

The Times цитирует обращение подписантов к Джонсону: «Мы разделяем ваше видение относительно оздоровления населения. Если интернет всё так же будет полон рекламы фаст-фуда, чипсов и сладостей, индустрия перестанет двигаться в сторону изменения своего поведения и другие усилия правительства по улучшению здоровья населения будут подорваны. Настало время воплотить амбициозную политику, одну из самых прогрессивных в мире, которая бы поставила здоровье на первое место и которую бы не пошатнули корыстные интересы».

Решение отказаться от запрета на рекламу нездоровой пищи в интернете возмутило коммерческие вещательные компании, поскольку такие продукты в любом случае будут подпадать под их собственный запрет. «Это подачка для американских технологических гигантов, которые платят мало или вообще не платят налогов в Великобритании, в то время когда нас наказывают», — сообщили в одной из компаний.

По первоначальным планам, интернет-реклама, реклама в поисковой системе Google, продвигаемые твиты и спонсируемые посты в социальных сетях, посвящённые продуктам с высоким содержанием сахара, соли или жира, должны быть запрещены. По некоторым сведениям, запрет мог коснуться и блюд из ресторанов быстрого питания.

Кэролайн Черни, сотрудница организации Obesity Health Alliance, подчёркивает, что отказ от планов «фатально подорвёт» всю стратегию борьбы с ожирением и продемонстрирует, что правительство «готово поставить бурно развивающуюся индустрию быстрого питания выше здоровья детей». По её словам, усреднение данных о влиянии на одного ребенка может ввести в заблуждение, поскольку время, проводимое перед экраном, сильно варьируется: «Если эффект (от запрета. — ИноТВ) будет настолько минимальным, почему промышленность так сильно лоббирует против него? Если ограничение рекламы существенно снижает прибыль индустрии быстрого питания, то оно должно быть эффективным в снижении количества нездоровой пищи, которую они продают, что принесёт пользу здоровью каждого», — передаёт The Times.