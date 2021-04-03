Times: шампунь на розлив и макароны на развес — во Франции не все рады новому «зелёному» законопроекту

Французский парламент рассматривает новый законопроект, который обяжет магазины перевести пятую часть ассортимента в отдел товаров без упаковки, сообщает The Times. По замыслу авторов, инициатива должна помочь сократить потребление пластика, однако представители розничных сетей опасаются за беспорядок в подобных отделах, а производители беспокоятся, что продвигать бренды без упаковки будет сложнее.

Французские супермаркеты «предвещают хаос», поскольку новый закон вскоре обяжет их отвести пятую часть своих полок под товары без упаковки, сообщает The Times.

Как отмечает издание, эта инициатива — часть масштабного законопроекта по охране окружающей среды, который сейчас рассматривает французский парламент. Цель нововведения в магазинах — сократить объёмы пластикового мусора, подтолкнув покупателей к приобретению товаров на развес. К примеру, в свою тару предлагается отлить шампунь или отсыпать макароны.

По словам экоактивистов, Франция — одна из первых стран, которая на законодательном уровне закрепляет подобную практику. Однако инициатива нравится далеко не всем — предприятия розничной торговли утверждают, что в подобных отделах будет царить бардак, а производители беспокоятся, что без «родной» упаковки название бренда потеряет свою значимость.

В 2017 году, по информации газеты, Франция произвела 3,5 млн тонн пластиковых отходов, 2,1 млн из которых приходятся на пластиковую упаковку. Многие торговые сети уже организовали в своих магазинах отделы товаров без тары, где можно купить арахис, рис, кофе или чечевицу на развес. Однако президент страны Эммануэль Макрон рассчитывает сделать подобную практику обязательной на законодательном уровне.

За созданием законопроекта стоит французская Гражданская конвенция по климату, состоящая из 150 случайно отобранных волонтёров, которые должны вносить предложения по защите окружающей среды и борьбе с глобальным потеплением. Среди прочего активисты призвали к тому, чтобы 50% продукции в супермаркетах продавалось без упаковки. На сегодня, как утверждает The Times, в таком формате можно приобрести лишь 1% товаров. Макрон обозначил цель в 20%.

С критикой нововведения выступили производители косметической продукции. «Никто не продаёт кремы для лица без упаковки, словно это килограмм чечевицы», — возмутился глава Федерации косметических компаний Патрик О’Кен. Как объясняет газета, в среднем название и логотип бренда занимают 70% упаковки косметического средства. В отделах товаров без упаковки бренд занимает лишь 5% тары, поэтому производители опасаются, что им придётся придумывать новые способы продвижения.

На различные возражения розничных сетей и производителей директор по политике британской природозащитной организации City to Sea Стив Хайнд отвечает: «Этот сдвиг произойдёт в любом случае, и чем больше представители розничной торговли этому противостоят, тем сильнее они будут отставать от всех».