Independent: учёные подсчитали — шестая часть всей произведённой еды оказывается на свалке

Как выяснили специалисты из программы ООН по окружающей среде, 17% всей произведённой еды в итоге оказывается на свалке. Как пишет Independent, происходит это в основном по вине простых потребителей, которые забывают перед походом в магазин составить список покупок или хотя бы заглянуть в холодильник.

Около шестой части всей еды, которая производится в мире, отправляется на свалку, выяснили учёные. Как пишет Independent, по подсчётам специалистов из программы ООН, в 2019 году около миллиарда тонн, или 17% всей произведённой еды, было выброшено. Это соразмерно 23 млн полностью гружёных 40-тонных грузовиков, которых будет достаточно, чтобы цепью друг за другом обернуть Землю семь раз.

Если сложить все выбросы в окружающую среду от производства только этой выброшенной еды, считая всё необходимое от удобрений до дизтоплива для тракторов, то получится 10% от всех парниковых газов, которые производит экономика. Если представить, что эта выброшенная еда равноценна государству, то оно было бы третьим в мире по загрязнению экологии после США и Китая.

Около 70% всей выбрасываемой еды приходится на домохозяйства, 16% — на промышленность, 11% — рестораны, пабы и отели, лишь 3% — на супермаркеты. Так что значительно сократить эти отходы можно было бы, если бы люди составляли списки перед походом в магазин или хотя бы заглядывали к себе в холодильник.

Производство еды — одна из самых «грязных» областей экономики. На сельское хозяйство приходится 70% мирового использования чистой воды и 30% всех выбросов парниковых газов. При этом около 690 млн человек в 2019 году голодали, 3 млрд — не могли обеспечить себе полноценного питания. Если сократить количество выбрасываемой еды, то считается, что это поможет бороться не только с исчезновением биологического разнообразия и загрязнением природы, но и с голодом, а также сэкономит людям деньги в эпоху экономических проблем.

Страны всего мира стараются к 2030 году сократить пищевые отходы вдвое. И, как отмечает Independent, впереди всех в вопросе борьбы с пищевыми отходами Великобритания — она уже снизила этот показатель на 27% с 2007 года.