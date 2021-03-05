«Новый удар для автомобилистов» — мэрия Парижа планирует уничтожить половину парковок в городе

Заместитель мэра Парижа по транспортной политике объявил о планах по уничтожению до 70 тыс. парковочных мест во французской столице к 2026 году, сообщает Le Figaro. По словам чиновника, это решение было принято по итогам онлайн-консультаций с жителями, которые массово поддержали эту меру. Согласно р результатам опроса, парижане предпочитают видеть под своими окнами не парковки, а общественные пространства и места для пешеходов и велосипедистов, отмечает издание.

«Это новый удар для автомобилистов в Париже», — так комментирует Le Figaro новость о скором исчезновении во французской столице половины парковочных мест. По проекту, о котором в среду объявил заместитель мэра Парижа по транспортной политике Давид Бельяр, из 140 тыс. мест, имеющихся сегодня, исчезнуть могут от 60 до 70 тыс. — площадь, «эквивалентная 60 гектарам». По словам городского чиновника, с жителями города были проведены онлайн-консультации о будущей судьбе этих пространств, в ходе которых 58% людей высказались за это беспрецедентное сокращение.

По мнению госслужащего, принадлежащего к партии «Зелёных», это вполне справедливо. «Половина общественного пространства в настоящее время отдана автомобилям, на которые приходится всего 13% поездок в столице», — подчёркивает Бельяр. Вместо парковочных мест, парижане, желающие «избавиться от асфальта», хотят видеть под своими окнами приспособления для переработки отходов в компост, безопасные места для парковки велосипедов, городские пространства со скамейками и террасами. Они также хотят предоставить больше места пешеходам и велосипедистам. Ещё удивительнее то, что жители выступили за «регулирование парковки двухколёсных моторизованных транспортных средств — покончить с бесплатной стоянкой для них». Давид Бельяр уверил, что мэрия сделает это.

Удовлетворённый этими ответами, заместитель мэра Парижа подчеркнул, что «54% респондентов являются владельцами моторизованного транспорта, имеют автомобиль или двухколёсное транспортное средство»

Тем не менее, несмотря на эти результаты, неясно, действительно ли объявление этой программы радует жителей столицы, замечает издание. Непонятно, что делать с автомобилем в городе, если вы вынуждены им воспользоваться. С точки зрения мэрии, ответом должны стать подземные парковки. Параллельно с онлайн-консультацией рабочая группа рассмотрела этот вопрос и подчеркнула необходимость сокращения разницы в тарифах между уличными и подземными парковками, чтобы сделать последние более привлекательными. Но вместо того, чтобы снижать цены под землёй, власти предлагают увеличить тарифы на улицах, подчёркивает газета.

Неужели мэр Анна Идальго, по всей видимости, готовящаяся к выставлению своей кандидатуры на президентские выборы, доведёт до конца этот план, который обязательно вызовет «скрежет зубовный», задаётся вопросом Le Figaro. У Давида Бельяра это не вызывает сомнений. Помимо прочего, заместитель мэра объявил и о запланированном графике снижения загрязнения воздуха в столице. «В 2024 году мы уйдём от дизельного топлива, а в 2030 году — от двигателей внутреннего сгорания», — заверил чиновник. Таким образом, в городе останутся только «чистые» транспортные средства.