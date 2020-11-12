Daily Mail: для борьбы с ожирением в Великобритании планируют запретить рекламу нездоровой еды

Британское правительство продолжает борьбу с ожирением в рамках кампании, начатой Борисом Джонсоном после того, как он перенёс коронавирус. По планам властей, уже через шесть недель в стране могут запретить рекламировать продукты питания с высоким содержанием жира, сахара и соли — в том числе, в интернете, сообщает британская газета The Daily Mail. Критики опасаются, что этот запрет может коснуться таких продуктов, как авокадо, горчица, хумус, картошка фри или карри.

В соответствии с новыми предложениями правительства, в Великобритании могут запретить рекламировать в интернете продукты питания с высоким содержанием жира, сахара и соли, сообщает британская газета The Daily Mail. В течение шести недель будут проводиться консультации с Министерством здравоохранения и социального обеспечения с целью попытаться понять последствия введения полного запрета на рекламу нездоровых продуктов питания в интернете.

Как отмечает издание, правительство продолжает борьбу с ожирением в рамках кампании, начатой Борисом Джонсоном после его борьбы с коронавирусом, которая заставила его признать, что он был «слишком толстым», когда его госпитализировали.

В июле премьер-министр объявил о стратегии «улучшения здоровья» и призвал нацию последовать его примеру. Ранее правительство обнародовало планы запретить рекламу нездоровой пищи по телевидению до 9 вечера.

Сегодня министр здравоохранения Мэтт Хэнкок объявил о шестинедельных консультациях по вопросу о полном запрете такой рекламы, который будет включать в себя всё, начиная с рекламных электронных писем и заканчивая рекламными объявлениями в Google. На сайтах компаний, производящих нездоровые продукты питания, будет размещаться только фактическая информация.

Один из аналитических центров уже назвал масштабы новых планов «безумными». Эксперты предостерегают, что запрет может затронуть такие продукты, как авокадо, паста для бутербродов, горчица и хумус, а также традиционные для Великобритании рыбу с картошкой фри и карри.

«Я полон решимости помочь родителям, детям и семьям в Великобритании сделать более здоровый выбор в отношении того, что они едят, — заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. — Мы знаем, что по мере того, как дети проводят больше времени в интернете, родители хотят быть уверены, что они не подвергаются рекламе, продвигающей нездоровую пищу, которая может повлиять на привычки питания на всю жизнь. Это будет ведущая в мире мера по борьбе с ожирением, с которым мы сталкиваемся сейчас, но это также позволит решить проблему, которая станет только более заметной в будущем».

Исследования показали, что каждый третий ребенок заканчивает начальную школу с избыточным весом или с ожирением. Кроме того, почти две трети взрослых в Англии страдают избыточным весом или ожирением. Также было установлено, что дети ежегодно подвергаются 15 млрд рекламных объявлений о продуктах с высоким содержанием жира, сахара и соли.

«Жизненно важно, чтобы мы опирались на ведущие в мире меры по борьбе с ожирением, объявленные в июле, чтобы наши усилия по борьбе с детским ожирением имели наибольший эффект», — считает министр общественного здравоохранения Джо Черчилль. По её словам, власти уже взяли на себя обязательство ограничить рекламу высококалорийных продуктов по телевидению до 21:00, однако необходимо пойти дальше и рассмотреть вопрос о том, как можно повлиять на детей онлайн, где они проводят всё больше и больше времени. «Это часть пакета мер по оказанию помощи семьям. Мы хотим поддержать людей всех возрастов, чтобы они могли сделать более здоровый выбор», — подчеркнула министр.

Этот шаг получил одобрение ряда британских организаций сферы здравоохранения. Кэролайн Чёрни из Альянса по здоровью в борьбе с ожирением сказала: «Реклама вредных продуктов питания работает — она может успешно влиять на наш повседневный выбор. Вот почему продуктовые компании тратят сотни тысяч каждый год, чтобы их нездоровые продукты оставались в центре внимания».

Джейкоб Уэст из Британского кардиологического фонда добавил: «Прекращение постоянного потока рекламы вредных продуктов питания в интернете стало бы большим шагом вперёд в деле защиты здоровья каждого человека, особенно детей».

«Большинство брендов, рекламирующих нездоровую пищу и напитки до 9 вечера, делают и более здоровую продукцию, которую они могли бы рекламировать вместо этого, и пищевая промышленность должна использовать это как возможность «героизировать» эти более здоровые продукты, — заявил один из руководителей центра исследования рака в Великобритании Cancer Research UK Малкольм Кларк. — Прекращение рекламирования нездоровой пищи в интернете станет ведущей в мире мерой защиты здоровья и благополучия детей и снизит риск развития у детей заболеваний, связанных с питанием, в том числе рака, на более поздних этапах жизни».

Однако эти планы были подвергнуты критике, а в Федерации продуктов питания и напитков заявили, что потрясены тем, что отрасли было дано всего шесть недель на то, чтобы отреагировать на предлагаемые перемены.

«Для производителей продуктов питания и напитков сейчас худшее время для этого — промышленность готовится к самому напряжённому времени года и работает над тем, чтобы обеспечить нацию питанием в условиях локдауна, сталкиваясь при этом с реальной угрозой брексита без соглашения», — предостерегает глава британского отдела политики в области питания и здравоохранения Кейт Холливелл.

Мэтт Килкойн из Института Адама Смита утверждает, что сообщение от правительства было «запутанным», и многие продукты питания, включая лосось, чай со сливками и виски, должны быть исключены из рекламы в Великобритании. Рекламодатели заявили, что эти планы также нанесут «огромный удар» по сектору, уже страдающему от последствий коронавируса.

Как отмечает The Daily Mail, считается, что просмотр рекламы нездоровой пищи увеличивает количество калорий, которые потребляют дети, формирует пищевые пристрастия и подсознательно настраивает детей на потребление. В Англии каждый пятый ребенок в возрасте от четырёх до пяти лет и каждый третий ребенок в возрасте от 10 до 11 лет страдают избыточным весом или ожирением. Для детей с избыточным весом опасность ожирения во взрослом возрасте в 5 раз выше, в связи с чем они подвергаются повышенному риску преждевременной смерти и развития целого ряда недугов, сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и некоторых видов рака.

По словам премьер-министра Бориса Джонсона, после перенесённого коронавируса он сосредоточился на том, чтобы стать более здоровым, и начал выходить на утренние пробежки со своей собакой. Он призывает всю страну последовать его примеру, настаивая на том, что правительственная стратегия улучшения здоровья поможет людям снизить вес и защитить себя.

Комментарии Джонсона прозвучали, когда он запустил новую правительственную стратегию по борьбе с ожирением, в которой подробно описано о прекращении демонстрации кондитерских изделий на кассах магазинов, а также о запрете на рекламу продуктов с высоким содержанием жира, сахара и соли на телевидении до 21:00. Эти меры еще не завершены, однако предполагается, что размещение продуктов с высоким содержанием сахара и жиров будет прекращено на видных местах в магазинах, в том числе на кассах и входах, а также в интернете.

Вместо этого магазины будут поощряться к тому, чтобы пропагандировать более здоровый выбор и предлагать больше скидок на здоровую пищу, такую как фрукты и овощи, заключает The Daily Mail.