СТРАНА: украинский кулинар рассказал о «мощном культурным феномене» борща

После того как борщ на Украине официально признали национальным блюдом, телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко заявил, что будет добиваться включения супа в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского. Как пишет «СТРАНА», украинский повар выразил возмущение тем фактом, что в России также считают борщ своим национальным блюдом, и добавил, что борщ является «мощным культурным феноменом».

На Украине официально признали борщ своим национальным блюдом. Как пишет «СТРАНА», телеведущий и кулинар Евгений Клопотенко будет добиваться ещё и включения супа в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как традиционно украинского.

По его словам, борщ является «мощным культурным феноменом».

«Мы не просто заявили о том, что борщ — украинский. Мы оказали сопротивление России и её пропаганде, и нас поддержал мир», — написал ведущий на своей странице в Facebook.

Он выразил возмущение тем фактом, что в России также считают борщ своим национальным блюдом. Клопотенко рассказал, что после того, как суп получил статус украинского продукта, ему написали с российского телевидения.

«Соседям после всех новостей немного стало плохо. Я отказался с ними разговаривать, потому что не собираюсь подбрасывать информационное топливо в их машину пропаганды», — заявил шеф-повар.

Позже экспертный совет по вопросам нематериального культурного наследия при Министерстве культуры и информационной политики Украины предложил внести борщ в реестр нематериального национального достояния в начале октября. Помимо этого, туда хотят внести клембовскую сорочку с цветком, пасхальное гуляние «Водить Володара» в селе Роскошевка Тепликского района Винницкой области, борщёвскую народную вышивку и карпатское лижникарство — технику изготовления покрывал из овечьей шерсти.