GT: после обнаружения коронавируса на упаковке Китай вводит обязательную дезинфекцию для импортной заморозки

Сразу в нескольких городах КНР COVID-19 был обнаружен на упаковке импортных замороженных и охлаждённых продуктов питания. В некоторых случаях болезнью заразились рабочие. Поэтому власти страны ввели требование об обязательной дезинфекции упаковки подобных товаров и мест их транспортировки и хранения — без сертификатов об обработке продавать продукцию запрещено.
В течение двух дней сразу в трёх городах Китая на упаковке импортных замороженных и охлаждённых пищевых продуктов был обнаружен коронавирус. Это вызвало обеспокоенность общественности, и теперь вся подобная продукция будет проходить через дезинфекцию, сообщает Global Times.
Как заявил Госсовет КНР в понедельник 9 ноября, такие меры будут приниматься, чтобы обеспечить замкнутый цикл контроля и отслеживания всех этапов поставки во избежание ввоза COVID-19 вместе с импортными замороженными товарами. Помимо внешней и внутренней упаковки, также дезинфекции будут подвергнуты погрузочные зоны и контейнеры для транспортировки.
По информации газеты, в процессе обработки и контроля над выполнением новых требований будет задействован целый ряд ведомств, включая таможенные службы, управления по надзору за рынком, транспортом и санитарными нормами, власти на местах. В соответствии с распоряжениями, на таможне будет проводится более масштабное тестирование импортируемых замороженных товаров, а компании, которые работают с такой продукцией, будут обязаны предоставлять полную информацию о ввозимых товарах.
Если коронавирус будет выявлен, то продукты будут отправлены на возврат или уничтожены. При негативных результатах будет проводиться дезинфекция. Затем продукции будет присвоен сертификат о прохождении надлежащей обработки — без такого документа продавать товары запрещено.
Как напоминает Global Times, за прошедшие несколько недель коронавирус был обнаружен на упаковках замороженных продуктов в городах Циндао, Дэчжоу и Яньтай на востоке страны, в Шэньчжэне на юге, в Тайюане и Тяньцзине на севере и в Даляне на северо-востоке. В некоторых случаях из-за недостаточно эффективных средств индивидуальной защиты заболели рабочие. Так, после выявления одного из таких заражений в воскресенье городской округ Тяньцзинь объявил о переходе на «режим военного времени».
В сентябре КНР уже приостановила импорт замороженной продукции 56 компаний из 19 стран и регионов, где работники были инфицированы COVID-19.
Украинский президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора попросил канцлера Германии Ангелу Меркель помочь Украине в получении вакцины от COVID-19, которая разрабатывается компаниями BioNTech и Pfizer.
Президент России Владимир Путин, руководство Минобороны и руководители предприятий ОПК в ходе совещания почтили минутой молчания память двух погибших членов экипажа российского вертолёта Ми-24, сбитого над Арменией.
PR-агент Елена Болотова, ведущая дела футболистов сборной России Фёдора Смолова, Георгия Джикии и Александра Соболева, прокомментировала скандальную ситуацию вокруг нападающего национальной команды Артёма Дзюбы.
Россия будет и дальше модернизировать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, выступая на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Представитель пресс-службы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Амна Смейлбегович заявила, что организация рассчитывает в ближайшее время получить более подробные данные по новой вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19.
На Украине циркулируют несколько штаммов коронавирусной инфекции COVID-19, которые постоянно мутируют, заявила врач-пульмонолог, заведующая инфекционным отделением Киевской городской клинической больницы №17 Светлана Гук.
Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России вынес богословское заключение, в котором говорится, что браки между мужчинами-мусульманами и женщинами — христианками или иудейками запрещаются, но возможны по решению местного муфтия.
В Европе расширяется присутствие НАТО вблизи границ России, кроме того, альянс проигнорировал предложение Москвы снизить военную активность на время пандемии коронавируса. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны, федеральных ведомств и предприятий ОПК.
Центробанк России рекомендовал кредитным организациям установить ежедневный и ежемесячный лимит допустимой суммы, которую физлица могут снять со своих банковских карт на кассах магазинов, с целью минимизации рисков вовлечения торгово-сервисных предприятий в противоправную деятельность.
Объявивший о своей победе на президентских выборах в США Джо Байден предрёк Соединённым Штатам «тёмную зиму» из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Вместе с этим он призвал всех носить маски.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв наградил врачей и курсантов военно-медицинских академий, работающих в инфекционном стационаре Одинцовской больницы на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот», за добросовестный труд в борьбе с коронавирусной инфекцией.