GT: после обнаружения коронавируса на упаковке Китай вводит обязательную дезинфекцию для импортной заморозки

Сразу в нескольких городах КНР COVID-19 был обнаружен на упаковке импортных замороженных и охлаждённых продуктов питания. В некоторых случаях болезнью заразились рабочие. Поэтому власти страны ввели требование об обязательной дезинфекции упаковки подобных товаров и мест их транспортировки и хранения — без сертификатов об обработке продавать продукцию запрещено.

В течение двух дней сразу в трёх городах Китая на упаковке импортных замороженных и охлаждённых пищевых продуктов был обнаружен коронавирус. Это вызвало обеспокоенность общественности, и теперь вся подобная продукция будет проходить через дезинфекцию, сообщает Global Times.

Как заявил Госсовет КНР в понедельник 9 ноября, такие меры будут приниматься, чтобы обеспечить замкнутый цикл контроля и отслеживания всех этапов поставки во избежание ввоза COVID-19 вместе с импортными замороженными товарами. Помимо внешней и внутренней упаковки, также дезинфекции будут подвергнуты погрузочные зоны и контейнеры для транспортировки.

По информации газеты, в процессе обработки и контроля над выполнением новых требований будет задействован целый ряд ведомств, включая таможенные службы, управления по надзору за рынком, транспортом и санитарными нормами, власти на местах. В соответствии с распоряжениями, на таможне будет проводится более масштабное тестирование импортируемых замороженных товаров, а компании, которые работают с такой продукцией, будут обязаны предоставлять полную информацию о ввозимых товарах.

Если коронавирус будет выявлен, то продукты будут отправлены на возврат или уничтожены. При негативных результатах будет проводиться дезинфекция. Затем продукции будет присвоен сертификат о прохождении надлежащей обработки — без такого документа продавать товары запрещено.

Как напоминает Global Times, за прошедшие несколько недель коронавирус был обнаружен на упаковках замороженных продуктов в городах Циндао, Дэчжоу и Яньтай на востоке страны, в Шэньчжэне на юге, в Тайюане и Тяньцзине на севере и в Даляне на северо-востоке. В некоторых случаях из-за недостаточно эффективных средств индивидуальной защиты заболели рабочие. Так, после выявления одного из таких заражений в воскресенье городской округ Тяньцзинь объявил о переходе на «режим военного времени».

В сентябре КНР уже приостановила импорт замороженной продукции 56 компаний из 19 стран и регионов, где работники были инфицированы COVID-19.