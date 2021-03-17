DWN: санкции не помеха — немецкая компания пишет историю своего успеха в России

Несмотря на напряжённость в отношениях России и ЕС, в Краснодаре процветает бизнес немецкого производителя сельскохозяйственной техники CLAAS, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Более того, представитель компании Вольфрам Эберхардт убеждён, что экономические связи, напротив, могут помочь в возведении мостов между Москвой и Брюсселем. Его же компания в любом случае собирается писать историю своего успеха именно в России.

После того как Брюссель ужесточил санкции против Москвы, в отношениях России и ЕС вновь усилилась напряжённость. Но немецкому производителю сельскохозяйственной техники CLAAS это не мешает заниматься бизнесом в Краснодаре. Напротив, в нынешней ситуации как раз экономика может помочь в возведении мостов, заявил в интервью Deutsche Wirtschafts Nachrichten представитель компании Вольфрам Эберхардт. Особенно это касается сельскохозяйственной сферы, ведь в ней речь идёт о важнейшей теме, а именно о пропитании, которое не может вызывать никаких подозрений.

По его словам, CLAAS занимается бизнесом в России с 2003 года и недавно расширил своё производство в Краснодаре. В модернизацию техники и увеличение количества рабочих мест было инвестировано €120 млн. И на этом компания не собирается останавливаться. Нужно ещё купить современные комбайны, тракторы, интегрировать цифровые решения, в частности, инновационные системы управления фермами и телеметрии.

Эберхардт подчеркнул, что немецкое предприятие — один из важнейших работодателей и поставщиков технологий в Краснодаре. К тому же компания запустила ряд образовательных инициатив, которые выгодны всему региону. По его словам, местные российские политики очень довольны и никак не ограничивают CLAAS в работе. К тому же у немецкого производителя заключён с властями страны так называемый специальный инвестиционный контракт, благодаря которому он получает государственные субсидии при покупке, к примеру, новой техники.

За последние годы Россия преодолела большой путь в развитии своего сельского хозяйства, продолжил Эберхардт. С начала украинского кризиса российские власти стали делать бóльшую ставку на самодостаточность, в том числе и в обеспечении страны продовольствием. Раньше в Москве понимали, что в сфере сельского хозяйства нужно проводить модернизацию, но никакие конкретные решения не принимались. На фоне же конфликта с Украиной были запущены специальные проекты, в том числе и с целью пополнить бюджет страны за счёт экспорта зерна.

И результаты очевидны: сейчас Россия — крупнейший поставщик на мировом рынке. В стране обрабатывается более 72 млн гектаров сельскохозяйственных угодий. Для сравнения, в Германии их всего 16 млн. Но земель, пригодных для посева, в России гораздо больше, а именно 122 млн гектаров. Эти цифры показывают, что у государства огромный потенциал для развития, подчёркивает Эберхардт.

Представитель компании CLAAS также поделился своим видением будущего: «Мы в целом исходим из того, что в плане оборота и доходов ситуация будет развиваться позитивно. Конечно, на фоне пандемии мы сохраняем осторожность, ведь всё может развиваться непредсказуемо. Но мы в любом случае продолжим писать историю нашего экономического успеха последних лет именно в России».