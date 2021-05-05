TF1: бельгийский фермер ради удобства изменил границу с Францией

Фермер из бельгийского городка Эркёлин самолично переместил мешавший его трактору камень, который с 1819 года отмечает франко-бельгийскую границу. В результате территория Франции уменьшилась на 2,2 метра, однако местные власти с юмором восприняли эту ситуацию и считают, что им удастся избежать дипломатического скандала, сообщает TF1.

Эта необычная история приключилась на франко-бельгийской границе. Несколько дней назад Жан-Пьер, который исследует пограничные столбы, прогуливался в лесу Бузиньи-сюр-Рок, когда внезапно:

ЖАН-ПЬЕР ШОПЕН, исследователь пограничных столбов, Бузиньи-сюр-Рок: Столб должен был располагаться здесь, а он находится там. Если мы посмотрим, 2 метра так, 76 сантиметров в ту сторону и 100 или 200 метров в этом направлении.

В результате французская деревня стала меньше на 2,2 м в пользу Эркёлина — приграничного бельгийского городка. Это нарушение Кортрейкского договора, который более 200 лет определяет франко-бельгийскую границу. Так что здесь все задаются вопросом: кто же переместил столб?

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА-1: Может быть, фермер хотел немножко расширить своё поле, и вот.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА-2: Это делают деревенские дураки.

Таким образом выяснилось, что это сделал бельгийский аграрий, который не мог проехать на своём тракторе. Немного раздражённый бургормистр соседнего города потребовал от своих подчинённых уладить возникшую неловкость.

ДАВИД ЛАВО, бургормистр Эркёлина (Бельгия): Он увеличил Бельгию, уменьшил Францию и… Это не очень хорошая идея (улыбается). Я рад, что мой город стал больше, но мэр Бузиньи-сюр-Рок не согласна (смеётся).

Однако до дипломатического инцидента между Францией и Бельгией не дошло. Забавная история даже вызывает улыбку, а (администрация. — ИноТВ) заверяет, что всё решится полюбовно.

ОРЕЛИ ВЕЛОНЕК, мэр Бузиньи-сюр-Рок (Франция): Я полностью доверяю моему бельгийскому коллеге, который принял необходимые меры в отношении фермера. Мы потребовали, чтобы он вернул столб на место.

При отказе непокорного может призвать к порядку Министерство иностранных дел, а граница будет восстановлена. Пока же всю ситуацию воспринимают с юмором.

Дата выхода в эфир 03 мая 2021 года.