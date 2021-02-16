Euronews: Япония продолжит претендовать на Курилы вне зависимости от Конституции РФ

20:30 В Британии за сутки выявили 10 625 случаев коронавируса В Великобритании коронавирусную инфекцию за сутки выявили у 10 625 человек. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 составило 4 058 468.

20:29 «Ростов» арендовал форварда софийского ЦСКА Соу ФК «Ростов» объявил о переходе в команду нападающего софийского ЦСКА Али Соу.

20:24 Умер испанский поэт Жоан Маргарит Испанский поэт Жоан Маргарит скончался на 83-м году жизни. Об этом сообщает газета El Pais.

20:20 Нурмагомедов посетит матч ЛЧ «Барселона» — ПСЖ Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов посетит матч Лиги чемпионов УЕФА «Барселона» — ПСЖ и поддержит команду гостей.

20:07 В Канаде новые штаммы коронавируса обнаружили во всех провинциях В Канаде новые штаммы коронавирусной инфекции COVID-19 обнаружены во всех провинциях, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

20:05 Майгуров: Миронова показала достойный результат в индивидуальной гонке Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров подвёл итоги индивидуальной гонки на чемпионате мира в словенской Поклюке.

19:59 Pfizer подала документы на регистрацию вакцины на Украине Американская компания Pfizer подала документы на регистрацию на Украине вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил глава украинского Минздрава Максим Степанов.

19:58 Новичок ЦСКА Бохинен: РПЛ — одна из лучших лиг в мире Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен поделился мнением о Российской премьер-лиге (РПЛ).

19:52 Слуцкий оценил международную карьеру Головина Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что ни при каких обстоятельствах не пожелал бы футболисту «Монако» Александру Головину возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ), где тот ранее выступал под его руководством за ЦСКА.

19:52 Польховский высказался о результате россиян в индивидуальной гонке на ЧМ Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский поделился мнением о выступлении российских биатлонистов в индивидуальной гонке в рамках чемпионата мира по биатлону в словенской Поклюке.

19:46 Лукашенко одобрил проект о перевалке нефтепродуктов в портах России Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке и перевалке предназначенных на экспорт нефтепродуктов из Белоруссии в российских морских портах.

19:42 Мостовой высказался о возможном переносе матча КР «Динамо» — «Спартак» из-за морозов Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России по футболу Александр Мостовой поделился мнением о возможном переносе матча 1/8 финала Кубка России с московским «Динамо».

19:39 Минкультуры Украины внесло в чёрный список Михаила Турецкого Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского певца, основателя группы «Хор Турецкого» Михаила Турецкого в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении ведомства.

19:21 «Куньлунь» победил «Сочи» в матче КХЛ Пекинский «Куньлунь Ред Стар» одержал победу над хоккейным клубом «Сочи» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

19:20 Регулятор ЕС получил заявку Johnson & Johnson на регистрацию вакцины Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) получило заявку Janssen — бельгийского фармакологического подразделения американской компании Johnson & Johnson — на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

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19:15 Мишустин провёл переговоры с премьером Казахстана Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл переговоры с казахстанским коллегой Аскаром Маминым. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина Казахстана.

19:05 Коляда пропустит финал Кубка России по фигурному катанию Российский фигурист Михаил Коляда не примет участие в финале Кубка России.

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18:56 В России разработали датчик для выявления опасных состояний водителя В России разработали систему определения различных заболеваний в организме человека — программно-аппаратный комплекс планируется встраивать в рули автомобилей. Об этом заявили в пресс-службе Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

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18:45 «Okko Спорт» остался без спонсора трансляции АПЛ Онлайн-кинотеатр Okko и букмекерская компания «Олимп» приостановили сотрудничество.

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18:32 Психолог дала рекомендации по общению с начальством Психолог, коуч кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, как разобраться в поведении начальника и в каких случаях стоит подыскать себе другое место работы.

18:30 СМИ: Во время награждения россиян на ЧМ по фигурному катанию будет звучать музыка Чайковского В случае победы россиян во время церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию будет звучать музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского.

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