Euronews: Япония продолжит претендовать на Курилы вне зависимости от Конституции РФ

Официальный представитель правительства Японии прокомментировал недавнее заявление президента РФ Владимира Путина по территориальным спорам. Генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като подчеркнул, что Токио продолжит вести настойчивые переговоры по Курилам, хотя новые поправки к российской Конституции исключают отчуждение территорий, передаёт Euronews.
Япония намерена добиваться решения территориального вопроса с Россией, несмотря на поправки к российской Конституции, исключающие отчуждение территорий. Об этом сообщил генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.
Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина, сделанное им 10 февраля. Тогда российский лидер отметил, что Москва хочет развивать отношения с Токио, но не будет делать ничего противоречащего основному закону Российской Федерации.
С середины прошлого века Москва и Токио с перерывами ведут переговоры о выработке мирного договора по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для его заключения стал вопрос о принадлежности южной части Курильских островов.
В 1945 году весь архипелаг был включён в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы ныне необитаемых островов, которую в Японии называют Хабомаи. МИД РФ неоднократно подчёркивал, что российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.
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