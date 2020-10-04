Hokkaido Shimbun: Японии нужно набраться смелости и потребовать у России «северные территории»

Японское правительство должно набраться смелости и потребовать от России возврата четырёх островов Курильской гряды, уверен редакционный коллектив издания Hokkaido Shimbun. Однако вместо этого в телефонном разговоре с Путиным новый премьер Ёсихидэ Суга держался весьма неуверенно, в результате чего складывается впечатление, что территориальная проблема во внешнеполитических приоритетах Японии отодвигается на задний план.

Новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга провёл первый телефонный разговор с президентом России Путиным, в котором изложил позицию по территориальной проблеме следующим образом: «Я не хотел бы перекладывать эту проблему на плечи последующих поколений и намерен поставить в ней окончательную точку». Как пишет Hokkaido Shimbun, после вступления в должность премьер Суга избегал активного упоминания проблемы «северных территорий» в своих публичных высказываниях, в связи с чем возникают сомнения: а не происходит ли «отодвигание» этой проблемы назад во внешнеполитических приоритетах Японии?

Как заявила японская сторона, в ходе беседы Путин заявил, что «было подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией». Однако, пишет издание, в заявлениях российской стороны ни слова не было сказано о «территориальной проблеме», что ясно характеризует позицию руководства России в отношениях с Японией.

Кроме того, в России в июле была введена в действие новая Конституция, содержащая ясный запрет на «любое отчуждение российских территорий», и в связи с этим в российских регионах, прежде всего на Сахалине, растут настроения против даже какого-либо обсуждения территориальной проблемы с японской стороной.

Весьма примечателен и тот факт, что во временной привязке к первому телефонному разговору Путина с новым японским лидером Россия начала на островах Кунашир и Итуруп военные учения. По мнению редакционного коллектива издания, это не что иное, как демонстрация своего фактического контроля над островами.

Как заключает Hokkaido Shimbun, японское правительство утверждает, что по дипломатическим каналам направило России соответствующую ноту протеста в связи с военными учениями. Однако во время беседы японского и российского руководителей этот вопрос не обсуждался.

«Если у японской стороны будет отсутствовать мужество для того, чтобы высказывать другой стороне те вещи, которые должны быть ей высказаны, то возврат четырёх «северных островов» отдалится в далёкое будущее. Мы должны преследовать ясную цель — возврат всех четырёх «северных островов» Японии», — призывает японское издание.