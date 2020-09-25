Yahoo News Japan: уход Абэ с поста премьера совпал со стартом «россиизации» «северных территорий»

Бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией, однако сразу после его ухода с поста на Курильских островах происходит резкое ускорение «россиизации». Как пишет Yahoo News Japan, 23 сентября на острове Шикотан был дан старт дорожным работам по строительству 10-километровой современной дороги с асфальтобетонным покрытием, что говорит о начале развития инфраструктуры острова.
Не успел бывший премьер Японии Синдзо Абэ, столько энергии вкладывавший в поиск путей решения территориальной проблемы с Россией, уйти в отставку, как на острове Шикотан полным ходом развернулось строительство современных дорог с асфальтовым покрытием. Как пишет Yahoo News Japan, 23 сентября был дан старт дорожным работам по строительству 10-километровой современной дороги с асфальтобетонным покрытием между сёлами Малокурильское и Крабозаводское.
Шикотан — самый маленький остров Южно-Курильской гряды, его площадь всего 264 кв.км. Однако его хозяйственное освоение продвигается вперёд быстрыми темпами. В сентябре 2019 года на острове в селе Крабозаводское в торжественной обстановке был открыт построенный на инвестиции крупнейшей сахалинской рыбопромышленной компании АО «Гидрострой» самый большой в России рыбоперерабатывающий завод. И вот теперь речь зашла о развитии инфраструктуры острова.
Новая трасса создаётся в рамках инфраструктурной программы «План развития Курильского архипелага». Закончить дорогу планируют в будущем году. Для маленького Шикотана она явится важной артерией, соединяющей разбросанные по нему посёлки.
«Когда-то бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ обещал лично поставить точку в территориальном вопросе с Россией. И вот с его уходом весьма символично происходит резкое ускорение «россиизации» «северных территорий», — пишет автор материала.
Более 120 человек были задержаны в марте в ходе спецоперации по всему миру за продажу в интернете поддельных медицинских препаратов, включая противовирусные лекарства и маски, заявил начальник Национального центрального бюро Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук.
Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий предложили ввести санкции против российских официальных лиц из-за инцидента с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление опубликовано на сайте республиканца Марко Рубио.
В течение недели вблизи границы России вели разведку 43 иностранных самолёта и шесть разведывательных беспилотников. Российские истребители из состава дежурных сил ПВО шесть раз поднимались на их перехват.
В Нижегородской области в ходе поисковых мероприятий обнаружено тело пропавшей днём 24 сентября девятилетней девочки с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал поражение российского клуба «Ростов» от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Менеджер-селекционер и бывший главный тренер футбольного клуба «Ростов» Игорь Гамула прокомментировал поражение команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Главный тренер российского футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин высказал мнение о причинах поражения своей команды от израильского «Маккаби» из Хайфы в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.
Российский истребитель Су-27 поднимался на перехват американского стратегического бомбардировщика B-52H, который приближался к российской границе со стороны Польши. Об этом информирует Министерство обороны России.
Чемпион мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) и Всемирного боксёрского совета (WBC) в полутяжёлом весе россиян Артур Бетербиев подтвердил, что поединок с немцем Адамом Дaйнесом состоится 11 декабря в Москве.