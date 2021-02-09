Asahi Shimbun: Япония вернулась к более жёсткой риторике по Южным Курилам

На фоне отсутствия подвижек в обсуждениях с Россией по Южным Курилам и мирному соглашению Япония при новом премьер-министре Ёсихидэ Суге вернулась к более жёстким высказываниям, сообщает Asahi Shimbun. В заявлении последнего съезда по «северным территориям» говорится, что Москва «без законных на то оснований занимает» Южные Курилы, хотя ранее Токио избегал подобных формулировок, чтобы не навредить переговорам.

В воскресенье 7 февраля, в «День северных территорий», в Токио прошёл ежегодный общенациональный съезд, посвящённый вопросу возвращения Южных Курил, пишет Asahi Shimbun.

Японцы называют острова своими «северными территориями», и участники собрания выступили с утверждением, что Россия «без законных на то оснований занимает» Южные Курилы, захваченные советскими войсками ещё в конце Второй мировой войны.

Как напоминает издание, при администрации бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ Токио договорился с Москвой об ускорении процесса переговоров по мирному соглашению, которое так и не было подписано между двумя странами ещё с середины XX века. Заявления на японских съездах по «северным территориям» тогда тоже носили более сдержанный характер.

Но стороны так и не добились прогресса в обсуждениях, и сейчас при новом премьер-министре Ёсихидэ Суге Япония вновь возвращается к более жёсткой позиции, отмечает газета.

В ноябре 2018 года Абэ и Путин постановили, что переговоры по мирному соглашению будут вестись на основе Советско-японской декларации 1956 года, согласно которой по заключении мира Москва должна была вернуть Токио два из четырёх островов. Это было существенное изменение подхода для японской стороны, которая до этого настаивала на возвращении всех «северных территорий». С 2019 года в официальных заявлениях общенационального съезда не использовалось выражение «незаконная оккупация».

Не включили его и в заявление этого года, однако в документе есть фраза: «Печально, что на протяжении 75 лет эти острова остаются занятыми без законных на то оснований». Кроме того, если в своих прошлых заявлениях Япония хотела «найти способ урегулировать территориальный вопрос», то, как указано в версии от 2021 года, Токио «намерен обеспечить возвращение четырёх островов».

«В 2019-м и 2020 годах съезд воздерживался от высказываний, которые могли бы не понравиться российской стороне и таким образом негативно отразиться на двусторонних переговорах. В этом году на фоне зашедших в тупик переговоров в заявлении использовались более жёсткие выражения», — прокомментировал источник, близкий к исполнительному комитету съезда.

Россия ранее также ужесточила позиции по Южным Курилам, введя в свою Конституцию пункт о запрете на отчуждение территорий, добавляет Asahi Shimbun.

Новый японский премьер Ёсихидэ Суга в видеообращении на съезде заявил, что «продолжит твёрдо способствовать продвижению переговоров на основе соглашений, которые уже были достигнуты между двумя странами». Однако, как обращает внимание издание, лидер не озвучил предыдущую основную позицию японских властей об урегулировании территориального вопроса и о подписании мирного договора с Россией.

Из-за пандемии Суга, занявший свой пост в сентябре 2020 года, и Путин пока ещё лично не встречались.