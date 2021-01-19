Mainichi: Музей мира в Хиросиме перевёл часы из-за американского ядерного испытания

В Музее мира в Хиросиме находятся часы, которые показывают количество дней после последнего испытания ядерного оружия. Ещё недавно считалось, что такой взрыв США осуществили в феврале 2019 года. Но стало известно о новом недавнем испытании, которое произошло в ноябре 2020 года, так что часы перевели на цифру 49, пишет Mainichi Shimbun.

Часы на Музее мира в Хиросиме, которые показывают количество дней, которые прошли с момента последнего ядерного испытания, поменяли своё значение с 705 на 49, сообщает Mainichi Shimbun. Произошло это из-за ядерного испытания, которое провели США в ноябре 2020 года.

Известно об испытании стало только сейчас. И эксперты не знают точную дату его проведения, поэтому посчитали за неё последний день ноября.

Прежняя цифра 705 отражала предыдущее испытание ядерного оружия в США, которое произошло в феврале 2019 года.

Муниципальные власти Хиросимы 17 января отправили в американское посольство в Японии письмо с протестом на имя Дональда Трампа. А на следующий день 35 человек собрались в Мемориальном парке Хиросимы и провели сидячий протест.

В свою очередь, будущий президент США Джо Байден ещё 6 августа, в день 75-летия бомбардировки Хиросимы, сделал заявление, пообещав «работать над тем, чтобы приблизить нас к миру без ядерного оружия», пишет Mainichi Shimbun.