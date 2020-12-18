Nikkei: военное усиление России на Дальнем Востоке и сотрудничество с Китаем не дают покоя США и Японии

Чтобы противостоять угрозам американских ракет в Азии, Россия разместила на Южных Курилах, прямо у границ с Японией, свои новейшие комплексы С-300 В4. Nikkei Asia Review подчёркивает, что Москва укрепляет своё военное присутствие в регионе уже в течение нескольких лет, и это вкупе с её активно развивающимся военным сотрудничеством с Пекином вызывает обеспокоенность у Вашингтона и Токио.

В декабре Россия наделала шума, разместив свои новейший комплексы С-300 В4 на Южных Курилах — «спорной территории», на которую претендует Япония, пишет Nikkei Asia Review.

Впрочем, это не какой-то отдельный шаг — как подчёркивает ресурс, Москва уже на протяжении нескольких лет укрепляет своё военное присутствие в Северо-Восточной Азии. Чтобы противостоять влиянию США в регионе, Россия модернизировала свои вооружения на Дальнем Востоке, ввела в строй своего Тихоокеанского флота новые корабли и существенно расширила военное сотрудничество с Китаем.

По мнению Nikkei Asia Review, такое военное усиление Кремля усложняет и без того напряжённую ситуацию в Азии, обусловленную территориальными спорами в Южно-Китайском море, и представляет собой непростую задачу для новой администрации избранного президента США Джо Байдена.

Как заявили российские власти, 1 декабря зенитно-ракетное соединение С-300 заступило на боевое дежурство на Итурупе, одном из четырёх островов Южных Курил, или, как называет их Япония, «северных территорий». Таким образом российские ракеты оказались прямо у границ самого северного японского острова Хоккайдо. Токио сразу направил Москве ноту протеста, назвав её действия «недопустимыми».

Ранее в сентябре министр обороны России Сергей Шойгу также объявил, что до конца этого года Восточный военный округ страны получит 500 единиц «новой и модернизированной техники». «Военно-политическая обстановка на Восточном стратегическом направлении остаётся напряжённой. Поэтому в местных военных штабах предусмотрели комплекс мер по нейтрализации возникающих угроз. На особо важных направлениях командование последовательно наращивает группировки войск», — отметил глава Минобороны.

Nikkei Asian Review обращает внимание, что, по открытым данным Восточного военного округа, начиная с 2016 года российские вооружённые силы в регионе получили более 3,7 тыс. единиц новых вооружений — от ракет до истребителей и танков.

В 2018-м Минобороны пообещало к 2027 году направить Тихоокеанскому флоту 70 новых кораблей и судов обеспечения. Несмотря на заминки с производством, вызванные пандемией коронавируса, до конца этого года флот должен получить 15 новых кораблей.

По мнению экспертов, все эти меры Россия предпринимает с оглядкой на США и их союзников в Северо-Восточной Азии. «Если посмотреть на комплексы вооружений, которые российское Минобороны размещало на Дальнем Востоке в последние годы, можно заметить, что эти системы предназначены для отражения угрозы с моря или воздуха, а не с земли, которую мог бы представлять Китай», — комментирует доцент кафедры международных отношений Дальневосточного федерального университета Артём Лукин. По его словам, Россия явно не собирается обороняться от потенциального китайского вторжения — в разработке своей военной стратегии для Дальнего Востока Москва, очевидно, делает ставку на сдерживание японско-американской угрозы.

Не так давно уже был инцидент, свидетельствующий о высоком уровне напряжённости. Так, в конце ноября американский эсминец USS John S. McCain зашёл в залив Петра Великого близ Владивостока. Как объясняет ресурс, Россия считает это своими территориальными водами, но США эти притязания не признаёт. На перехват эсминца Тихоокеанский флот РФ отправил противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», который предупредил экипаж USS John S. McCain, что готов пойти на таранный манёвр, если тот не покинет территорию. В конечном счёте эсминец ретировался, но то, что его выпроводил российский ВМФ, Америка отрицает.

Ещё одной причиной напряжённости между США и Россией в Азии служат планы Вашингтона по размещению ракетных комплексов в регионе. В августе 2019 года США вышли из договора ДРСМД с Россией, запрещающего крылатые и баллистические ракеты наземного базирования малой и средней дальности. Спустя всего несколько дней Пентагон сообщил о своём намерении разместить такие ракеты в Азии — скорее всего речь идёт о Японии.

Эксперты считают, что перспектива американских ракет у восточных границ толкает Россию на ещё более активное военное усиление в регионе. «Россия, вероятно, пытается заранее подготовиться к тому, что США разместят в Японии ракеты, способные достичь её территории», — рассуждает отставной генерал-майор Воздушных сил самообороны Японии Ёсинага Хаяси. Также, на взгляд эксперта, обеспокоенность Москвы усугубляется заинтересованностью Токио в размещении американской системы ПРО Aegis, которая, хотя и предназначена для обороны, всё же может использоваться и для нападения. Хотя Япония отказалась от наземного размещения комплексов, недавно власти страны объявили о своём намерении создать два новых корабля, оснащённых Aegis.

В таких условиях Россия продемонстрировала свою позицию, укрепляя оборону на Курилах. В последние годы на островах появились новые береговые ракетные комплексы, радиолокационные станции, истребители, беспилотники, танки и артиллерия. Но С-300 В4 на сегодня стал самым передовым комплексом, размещённым на этих территориях. Как заявил Nikkei Asia Review российский военный аналитик и коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, Москва рассчитывает превратить Курилы в «укреплённую зону», которая сможет отражать потенциальные угрозы, прежде чем они достигнут континентальной части страны.

По словам ресурса, Токио непросто принять подобные планы Москвы на Южные Курилы. До Второй мировой острова принадлежали Японии, советские войска заняли эти территории в конце войны. Токио так и не признал суверенитет России над Южными Курилами, и десятилетия переговоров до сих пор не принесли никаких результатов.

Кроме того, ни Япония, ни США не в восторге от растущего военного сотрудничества между Москвой и Пекином. Впрочем, несмотря на активные совместные военные учения России и Китая, некоторые аналитики скептически относятся к перспективе создания полноценного военного союза двух держав. «Россия могла бы создать проблемы США, объединившись с Китаем, но не думаю, что там многие поддержат такое партнёрство», — считает Хаяси.

Однако Лукин утверждает, что ВМС России и Китая могли бы прекрасно действовать вместе — у Пекина самый большой в мире военный флот, а у Москвы достаточно опыта и умений, чтобы составить конкуренцию США на море. «Мы вполне можем представить сценарий, где две страны создадут совместную военно-морскую группу, для которой Китай предоставит ресурсы и корабли, а роль России будет заключаться в осуществлении военных операций, требущих смелости и решительности», — подчёркивает эксперт.