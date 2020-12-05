SCMP: российские ракеты на Курилах — не главная угроза для безопасности Японии

Япония выразила протест после того, как российские военные разместили подразделения ПВО на острове Итуруп. Однако, как пишет South China Morning Post, эксперты считают, что Токио выбрал не то время для обострения отношений с Россией, поскольку помимо территориальных разногласий с Москвой у Японии есть такие же острые разногласия с Южной Кореей и Китаем, и именно они являются самой большой угрозой безопасности для страны.

Токио направил в Москву по дипломатическим каналам официальный протест после того, как российские военные разместили подразделения современных ракет ПВО на острове Итуруп. Как пишет South China Morning Post, это усиление напряжённости является нежелательным осложнением для администрации премьер-министра Ёсихидэ Суги, поскольку помимо территориальных разногласий с Россией у Японии есть такие же острые разногласия с Южной Кореей по поводу суверенитета островов Токто, который Токио называет Такэсима, а также с Китаем по поводу владения островами Сенкаку.

Однако, продолжает издание, по словам профессора международных отношений в университете Васэда Тосимицу Сигемуры, между тремя этими спорами есть существенные различия.

«Выбор времени для этого последнего обострения отношений с Россией неудачен, потому что он происходит тогда, когда чрезвычайно выросла напряжённость вокруг островов Сенкаку», — считает Сигемура.

По его словам, Япония сосредоточила большую часть своих усилий по наблюдению за военной обстановкой и сбору информации на крайнем юго-западе страны, и теперь, возможно, ей придётся направить немало усилий и для отслеживания ситуации с перемещениями российских войск.

«Но это очень разные ситуации, потому что Япония в настоящее время не контролирует «северные территории» или острова Такэсима, поэтому усилия Токио там ограничиваются дипломатическими кампаниями. Прямо сейчас острова Сенкаку являются абсолютным приоритетом Японии, поскольку они признаны в мире нашей территорией, но Китай активизирует свои попытки заявить свои права на них», — добавил эксперт.

Профессор Сигемура не верит в то, что Суга сможет убедить своего российского коллегу Владимира Путина вернуть «северные территории» под контроль Японии.

«Я не думаю, что японские дипломаты осознают, что сейчас невозможно вернуть эти острова под наш контроль. Шансы были, когда российским лидером являлся Борис Ельцин, но Япония слишком явно перестаралась в своих усилиях вернуть сразу все четыре острова, и Ельцин не хотел заходить так далеко. Россия была близка к тому, чтобы вернуть два острова, но сейчас эта возможность упущена и Путин не желает серьёзно рассматривать эту идею», — рассказал он журналистам.

С ним согласен и профессор университета города Ниигата Иван Телищев. Он назвал размещение Россией ракет на островах важным посланием в адрес Токио.

«Российская сторона предпринимает действия, которые она считает целесообразными для обороны и экономического развития островов. Российский месседж состоит в том, что эти решения соответствуют интересам российской власти и другие стороны не должны пытаться вмешиваться в процесс принятия таких решений», — считает он.

Телищев добавил, что хотя «северные острова» будут проблемой для нынешнего японского премьера, маловероятно, что это отвлечёт его от самой большой угрозы безопасности Японии.

«Рост напряжённости вокруг островов Сенкаку делает это направление намного более важным для Японии. Действия китайских военно-морских сил и береговой охраны в территориальных водах Японии вокруг этих островов будут занимать большую часть времени Суги, и я не думаю, что ситуация изменится в ближайшем будущем», — заключил эксперт.