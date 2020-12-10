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Times: Япония будет защищаться от соседей ракетами дальнего радиуса действия

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Япония планирует создать ракеты дальнего действия для защиты от Китая и Северной Кореи, сообщает The Times. Радиус поражения составит 1000 километров. В результате Токио сможет нанести превентивный удар по базам потенциальных противников вместо того, чтобы полагаться на перехват вражеских снарядов системами ПВО, объясняет британское издание.
Times: Япония будет защищаться от соседей ракетами дальнего радиуса действия
Reuters

Япония собирается создать ракеты дальнего действия для защиты от Китая и Северной Кореи, пишет Times. Министерство обороны потратит на это £240 млн. Радиус поражения составит 1000 километров, отмечает британское издание.  

Комитет правящей либерально-демократической партии по вопросам обороны пришёл к выводу, что Японии нужно не полагаться на свои системы ПВО, а нанести превентивный удар по ракетным базам потенциальных противников. Эти слова встревожат не только соседей Японии, но и защитников послевоенной «мирной конституции», подчёркивает Times.
 
Инициатива в первую очередь призвана защитить юго-западные острова Японии от атаки со стороны Китая, но и отразить возможную ядерную атаку со стороны Северной Кореи.
 
Десятилетиями ситуация с безопасностью в стране восходящего солнца была стабильной, так как японцы могли положиться на защиту американцев, а также предсказуемость поведения Пекина и Москвы. Но в XXI веке из-за укрепления военной мощи Китая и появления ядерного оружия у КНДР ситуация изменилась. К тому же беспокойство у японцев вызвали заявления главы Белого дома Дональда Трампа, который заставил их усомниться в гарантированности поддержки со стороны США.
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источник
Times Великобритания Европа
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