Bloomberg: Ким Чен Ын, похоже, начнёт разговор с Байденом на языке ракет

Заступление на пост двух последних американских лидеров, Барака Обамы и Дональда Трампа, Ким Чен Ын «приветствовал» ракетными испытаниями. Как полагает Bloomberg, Джо Байдена ждёт нечто схожее. Эксперты считают, что при новом президенте США Пхеньян, ранее крайне нелестно отзывавшийся о Байдене, вряд ли изменит своё поведение.

В течение нескольких недель после инаугурации Северная Корея «приветствовала» двух последних лидеров США испытаниями ракет или ядерных боеголовок, пишет Bloomberg. Эксперты полагают, что и избранного президента Джо Байдена, которого Пхеньян называл «бешеным псом», ждёт схожий приём.

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын — один из немногих мировых лидеров, которые ещё не поздравили кандидата от демократов с победой на выборах в США. Примечательно, что глава соседней КНР Си Цзиньпин сделал это в среду. И хотя нет ничего особенного в том, что Пхеньян не комментирует результаты американского голосования, как напоминает ресурс, Ким всё-таки провёл с президентом Дональдом Трампом ряд «беспрецедентных встреч», которые привели к существенным изменениям в отношениях давних стран-соперниц.

Впрочем, как прогнозирует Bloomberg, с приходом к власти Байдена подход США, скорее всего, вернётся в русло, избранное администрацией Барака Обамы. После того как Ким Чен Ын стал лидером Северной Кореи в 2011 году, Америка решила сохранять «стратегическое терпение» и не поощрять Пхеньян за его провокации. Впрочем, для северокорейского режима разница будет небольшая. Что при Обаме, что при Трампе, даже несмотря на угрозу ужесточения санкций, Ким упорно продолжал работу над своей программой, которая должна будет обеспечить угрозу американским территориям.

«Кто бы ни был президентом США, северокорейский режим вряд ли изменит своё поведение или направит свою стратегию навстречу США. Ядерные ракеты никуда не денутся, Ким продолжит их создавать и использовать ядерный шантаж — на протяжении десятилетий эта стратегия надёжно работала. Так зачем менять то, что работает?» — рассуждает бывшая сотрудница ЦРУ и эксперт аналитического центра Rand Corp. Су Ким.

Как напоминает Bloomberg, в 2009 году, спустя несколько месяцев после прихода к власти Обамы, Северная Корея «испытала его на прочность» запуском ракеты дальнего действия. Прибытие Трампа в Белый дом Пхеньян также «отметил» серией пусков баллистических ракет, а в ноябре 2017 года испытал межконтинентальную ракету, которая, как утверждают эксперты, может доставить ядерную боеголовку в любое место в США.

Bloomberg предполагает, что в случае Байдена Ким может снова пойти на запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Возможно, это будет новая ракета, которую Пхеньян продемонстрировал на военном параде в октябре. По оценкам, она способна переносить сразу несколько ядерных боеголовок и, конечно, долететь с ними до Америки.

Мелисса Хэнмэн, эксперт по вооружениям и заместитель директора организации Open Nuclear Network, стремящейся минимизировать риски использования ядерного оружия, утверждает: «Им нужно испытать новую МБР, чтобы продемонстрировать её реальность своим соперникам. И, скорее всего, они это сделают, когда будут готовы. Северной Корее нужно только, чтобы её МБР были достаточно точны, чтобы сдерживать Соединённые Штаты».

Ресурс объясняет, что в своём ядерном оружии Пхеньян видит защиту от потенциального нападения США. Ким неоднократно отвергал призыв администрации Трампа к полному ядерному разоружению, прежде чем Пхеньян получит от этого какие-то выгоды.

В рамках своей избирательной кампании Байден выступал за то, чтобы к борьбе за ядерное разоружение привлечь и союзников США, и другие страны. Во время президентских дебатов в октябре демократ назвал Ким Чен Ына «бандитом», но при этом отметил, что готов встретиться с лидером Северной Кореи, если он пойдёт на сокращение своего арсенала.

Энтони Блинкен, которого Байден предварительно назначил на пост госсекретаря, ранее также выступал за многосторонний подход к вопросу Пхеньяна и поэтапное разоружение. В статье для The New York Times от 2017 года Блинкен писал о возможном договоре с Северной Кореей, который будет предусматривать сначала «заморозку» имеющегося арсенала, а затем постепенное сворачивание ядерной программы под контролем наблюдателей.

Как ожидается, со своей стороны во время новогоднего обращения Ким Чен Ын намекнёт на выбранный подход к новой администрации Байдена. Кроме того, на период будущей инаугурации избранного президента США приходится съезд правящей северокорейской Трудовой партии, на котором будет выработан экономический план на следующие 5 лет. Bloomberg обращает внимание, что сегодня из-за санкций, коронавируса и серии природных катаклизмов Пхеньян имеет дело с крупнейшим спадом экономики за последние 20 лет.

По данным сотрудников южнокорейской разведки, Северная Корея приказала всем своим агентам, работающим за рубежом, не совершать провокации во время переходного периода в США.

Пхеньян уже ясно дал понять, что предпочитает иметь дело с Трампом, который отнёсся к Киму, как к равному. По мнению северокорейского режима, между действующим американским президентом и вождём развилась «великолепная химия», а вот Байдена он окрестил «глупцом, лишённым элементарных качеств человеческого существа».

Пока новый президент США будет пытаться наладить отношения с союзниками, подорванные программой Трампа «Америка прежде всего», Ким может продемонстрировать, что друзей у него куда больше, чем несколько лет назад. Если в 2017 году Китай и Россия поддержали санкции ООН против Северной Кореи в ответ на её ядерные испытания и ракетные пуски, то сейчас у Кима куда более хорошие отношения с Москвой и Пекином, подчёркивает Bloomberg.

«На этот раз новые испытания могут и не возыметь того же действия на ООН. Самая большая опасность заключается в том, что мы можем войти в новый кризисный цикл с Северной Кореей», — предупреждает Анкит Панда из Фонда Карнеги за международный мир. В особенности, по его словам, напряжённость может возрасти, если Байден решит ответить на провокации Пхеньяна демонстрацией военной мощи.