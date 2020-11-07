Россия или Северная Корея: Independent предположила, куда может эмигрировать Трамп после выборов

За пару недель до выборов Дональд Трамп предположил, что в случае поражения, он может перебраться в другую страну и, по мнению The Independent, если американский лидер сдержит слово, у него будет немало вариантов. Как отмечает издание, Трамп может перебраться в Шотландию или Канаду — а может даже и в Россию или Северную Корею, поскольку президента многое связывает с лидерами этих стран.

Где-то пару недель назад президент США Дональд Трамп вслух размышлял о том, что он может уехать из страны, если проиграет выборы своему сопернику-демократу Джо Байдену. «Можете представить, что я проиграю? Мне это придётся не по нутру. Может, мне придётся уехать из страны, не знаю», — приводит The Independent слова американского лидера на предвыборном митинге в Джорджии.

По иронии судьбы, именно Джорджия может обеспечить Байдену путёвку на президентский пост. На данный момент кандидат от Демпартии вырвался в этом штате вперёд, и для того, чтобы оказаться в Белом доме, ему нужно удержать лидерство в Неваде и Аризоне.

Пока что непонятно, действительно ли Трамп идёт к поражению, однако он, разумеется, не намерен сдаваться без боя. «Однако, что если он сдержит своё слово и отправится на новые луга, где бы мы могли повстречать бывшего президента Трампа, который начал всё с чистого листа? Мы рассмотрим следующие варианты — на тот случай, если ему понадобится помощь с переездом», — отмечает издание.

Шотландия

Если Трамп хочет не затягивать с этим делом, то ему может прийтись по душе Шотландия — страна, где в его собственности находятся, по крайней мере, два гольф-клуба – Trump International Golf Links Aberdeen и Trump Turnberry, которые за последние четыре года получили около £250 тыс. от правительства США.

Львиная доля этих средств поступила из Пентагона, который потратил не менее $184 тыс. на оплату номеров в Trump Turnberry американским военнослужащим.

При этом мать американского лидера Мэри Трамп, которая родом из Шотландии, столкнулась с сопротивлением в ходе строительства клуба Trump International Golf Links на побережье Абердиншира. Шотландские власти сначала отклонили этот проект, однако в результате правительственного расследования в 2008 году строительство всё же было разрешено.

Канада

Хотя у Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо сложились довольно напряжённые отношения, для американского президента Канада может оказаться неплохим вариантом для переезда — хотя бы просто потому, что эта страна хорошо известна своим дружелюбным отношением к мигрантам.

Однако, если Трамп всё же решится податься на север, там он рискует столкнуться с некоторми людьми из числа тех миллионов, которые после его избрания в 2016 году бросились в Google за советом о том, куда можно уехать из США.

Канада — хороший вариант для эмиграции, так как это богатая страна с высоким уровнем образования и низкой безработицей; кроме того, она славится своими потрясающими пейзажами. Однако, если Трамп действительно захочет стать канадцем, ему придётся предоставить налоговые декларации, по крайней мере, за четыре года ПМЖ в Канаде — что, как все знают, президент очень не любит делать.

Россия

Дружеские отношения Трампа с президентом России Владимиром Путиным ни для кого не секрет, в то время как сама Россия в целом является фанатом американского лидера — ведь американские спецслужбы пришли к выводу, что Москва пыталась «вмешаться» в президентские выборы 2016 года, чтобы помочь Трампу.

Политические комментаторы зачастую характеризуют отношения двух лидеров как уважительные, а газета The New York Times после того, как Трамп отказался критиковать отравление Алексея Навального написала, что «президент Соединённых Штатов, очевидно, у Путина в кармане».

«Нет лучшего способа развить эти отношения, чем переехать в Москву и начать проводить больше времени с лидером, которым Трамп восхищается с 2007 года, когда Путин стал «Человеком года» по версии журнала Time», — считает The Independent.

Китай

Если Трамп, наконец, выйдет с распростёртыми объятиями навстречу азиатской сверхдержаве — с которой он боролся на протяжении большей части своего срока, — то в таком жесте будет какая-то правильность.

Тем более в отношениях между Пекином и Вашингтоном был далеко не только один негатив: в частности, Трамп несколько раз с одобрением отзывался о проницательности китайского лидера Си Цзиньпина.

При этом у Trump Organisation уже есть банковский счёт в Китае, который облегчит ему переезд — ведь, по некоторым данным, эта структура платит китайским властям куда больше налогов, чем сам Трамп заплатил за последние годы.

Северная Корея

Отношения за последние четыре года между Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном иначе как бурными не назовёшь. За это время они превратились из врагов в друго-врагов.

В то время как в 2017 году их диалог начался со злобных оскорблений и угроз, на историческом саммите в 2018 году президент США сообщил, что он и Ким «влюбились друг в друга».

Лидеры обеих стран не раз проводили переговоры с глазу на глаз и в прошлом году двигались в сторону ядерного разоружения Корейского полуострова, однако диалог зашёл в тупик, когда США отказались снимать санкции до тех пор, пока Северная Корея полностью не откажется от своей ядерной программы.

Тем не менее в этом году Трамп в письме поздравил Ким Чен Ына с днём рождения, что многие расценили как попытку восстановить отношения. Предложение убежища со стороны Кима после выборов может быть одним из способов отплатить американскому лидеру, подытоживает The Independent.