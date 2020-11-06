Figaro: каким бы ни был исход выборов, Трамп уже изменил мир и США

Если Джо Байден победит на прошедших в США выборах, он станет внедрять свою политику, но ряд тенденций, привнесённых Трампом за срок его полномочий, ему не изменить. И сюда входит как в целом самопозиционирование Америки, так и, например, перенос посольства в Израиле, пишет обозреватель Le Figaro.

В очередной раз результат выборов в США будет решаться рабочим классом, пишет обозреватель Le Figaro Бенджамин Хаддад. Четыре года назад они выбрали Дональда Трампа, купившись на его протекционизм и речи об антиглобализации.

Сейчас же, даже если выиграет Джо Байден, Дональд Трамп уже кардинально изменил мир и отношение США к нему. Америка отказывается от своего одностороннего подхода, всё больше ведёт себя как обычная страна, защищающая свои интересы на мировой арене. Тем самым она обозначает конец надеждам на триумф глобализации в мире. Так что по ряду вопросов годы при Трампе свяжут руки Байдену, отмечает автор статьи.

Байден вёл кампанию, критикуя внешнеполитические шаги Трампа, вменяя ему в вину враждебность к традиционным союзникам США и близость к противникам вроде России. Так что, если Байден выиграет, первым делом он станет возвращать трансатлантические отношения. Вряд ли его администрация станет враждебно себя вести по отношению к Европейскому союзу, как то было при Трампе, и вводить таможенные тарифы при появлении торговых разногласий. Но при этом победа популистов разного толка показывает американским элитам негативные последствия соглашений о свободной торговле.

За срок Трампа окончательно должна была уйти идея, будто за экономической либерализацией Китая последует политическая открытость. На это рассчитывали политики вроде Байдена, кто принимал Китай в ВТО. Эти надежды разбились после ужесточения режима Си, новых геополитических амбиций Китая, его политики скрытности в начале пандемии. Так что обе партии США видят в Китае соперника. Если Байден придёт к власти, стратегическое соперничество с Китаем будет у него в приоритетах.

На Ближнем Востоке Трамп сильно смешал карты, отмечает автор статьи. Байден не сможет вернуть посольство в Иерусалим. Трамп воспользовался сближением разных суннитских государств и Израиля против Ирана, так что они подписали соглашение о взаимном признании, а это долгосрочный документ.

Наконец, президентский срок Трампа показал ограниченность трансатлантического формата. А у Европы есть свои приоритеты в Ливии, в Восточном Средиземноморье, в борьбе с терроризмом, так что она не может каждый год отдавать безопасность своих граждан на откуп нескольким десяткам тысяч американских избирателей. Трамп изменил мир, так что и европейцы не должны становиться последними защитниками старого мира, отмечает обозреватель Le Figaro.