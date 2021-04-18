Die Welt: ситуация на российско-украинской границе рискует вылиться в Карибский кризис

Увеличение численности российских войск у границы с Украиной связано с амбициями Джо Байдена по продвижению демократии в мире, пишет Die Welt. Автор статьи считает, что так Владимир Путин пытается улучшить позиции России на международной арене и показать, какую цену ему придётся заплатить за дальнейшее расширение НАТО. Россия наступает на самую чувствительную точку США: нынешняя ситуация напоминает Карибский кризис, противостояние ядерных сверхдержав, только на этот раз на восточной границе ЕС.

Риск, на который пошёл Владимир Путин, переместив войска к границе с Украиной, можно связать с одним кадровым перемещением. Сразу после присяги Джо Байден назначил своего постоянного представителя при ООН. Предложение о назначении Линды Томас-Гринфилд стало одним из первых, представленных Сенату для утверждения. С конца февраля она занимает этот пост. До сегодняшнего дня, по прошествии трёх месяцев со дня присяги, Байден не назначил ни одного другого посла. Он даже не предлагал конкретных имён, пишет Die Welt.

Байден посылает миру однозначный сигнал: ООН имеет для него первостепенное значение в вопросах разоружения, борьбы с изменением климата и эпидемиями, поддержания мирового порядка, основанного на международном праве, и прежде всего в той теме, которая с точки зрения Байдена будет определять всё следующее столетие — конкуренции между демократией и автократией.

На своей первой пресс-конференции, состоявшейся в конце марта, он не оставил в этом никаких сомнений: «Я предсказываю вам, что ваши дети и внуки будут защищать докторскую диссертацию по тому, что преуспело — автократия или демократия? Речь идёт не только о Китае». По его словам, «очевидно, что это битва между демократиями в XXI веке и автократиями».

Байден намерен созвать глобальный саммит за демократию. Он и его советники обосновывают необходимость новых политико-военных альянсов, например, в Юго-Восточной Азии, тем, что демократии должны заявить о своей позиции. Постпред США при ООН подчеркнула, что Америка намерена помешать Китаю продвигать свою «авторитарную повестку» в Организации Объединенных Наций и оказывать влияние в соответствии со своими интересами.

Москва и Пекин уверенно ответили на это заявление. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил после встречи с коллегой из Китая Ваном И, что Москва и Пекин намерены защищать «ооноцентричную международно-правовую архитектуру» от «деструктивных» намерений США, чьи планы по созданию новых военных альянсов в Азии не соответствовали принципам Устава ООН.

Как утверждает автор статьи, именно в этой ситуации Россия, член Совбеза ООН, готовит нападение на суверенное государство-член ООН — без объяснения причин Совету Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, как это было в 2014 году с аннексией Крыма* и «подстроенной гражданской войной в Донбассе». Именно в этой ситуации Пекин ужесточает тон по отношению к Тайваню, угрожая налётами китайских истребителей на остров для того, чтобы подчеркнуть суверенитет Китая над Тайванем.

Сначала это казалось возвращением далёкого прошлого, эскалации 1958 — 1959 годов, когда Хрущёв сказал Западу: «Мы вас похороним», — и развязал Первый берлинский кризис, а Мао в то же время начал обстрел тайваньских островов Квэмой и Мацу. Только положение сегодня опаснее. Потому что Путин не посягает на статус четвёртой державы-победительницы, как это делал Хрущёв, чтобы укрепить позиции страны, а, нарушая территориальную целостность Украины, посягает на основы ООН, уверен автор.

Китай уже не уступает США, гаранту независимости Тайваня, как тогда, а почти равен им в военной мощи. Но он нуждается в авторитете великой державы по отношению к другой ядерной державе, Индии, а также по отношению к Японии.

По словам автора, уже в течение 30 лет Путин считает, что Россия должна вернуть себе территории, потерянные в 1991 году при распаде Советского Союза. Президент России предполагает, что из-за амбиций Байдена на мировой арене Украина захочет вступить в НАТО как можно раньше, поэтому он должен как можно скорее улучшить позиции России и назначить Байдену цену дальнейшего расширения НАТО.

На этой неделе министр иностранных дел Украины настаивал на членстве в НАТО и на встрече с госсекретарем США. Он также сослался на аргумент Байдена о том, что весь мир разделн на автократии и демократии.

Америка, в свою очередь, нуждается в несомненном авторитете державы-гаранта, она намерена привлечь КНДР и Иран к отказу от ядерного оружия, а взамен гарантировать их территориальную и военную безопасность.

Аргумент Путина о том, что он делает на Украине то, что Запад сделал в 2008 году в Косово, не действует. Отделение Косово произошло в результате голосования в Генеральной Ассамблее после многолетних попыток ООН подтолкнуть Сербию к соблюдению прав меньшинств ООН, утверждает автор.

По словам автора, в Крыму и Донбассе Путин не предпринимает никаких попыток разобраться с ООН. Вместо этого он выдает в Донбассе российские паспорта. Статистика выдачи гражданства ведётся так же тщательно, как «в Берлине ведётся статистика вакцинации». В настоящее время гражданство получают 1,5 тыс человек в день. Путин обзавёлся населением, достойным защиты, и для его возвращения домой он уже собрал две армии и три воздушно-десантных подразделения.

Случится ли в этот раз иначе, чем писал Маркс: «История повторяется дважды: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса»? В 1958 году Мао Цзэдун обстреливал тайваньские острова лишь в определённые дни, чтобы без слов подчеркнуть символический характер угрозы. У него всегда под рукой был белый флаг, как и у Хрущёва, который требовал «демилитаризованного вольного Берлина». Это был фарс.

Сегодня стороны воспринимают всё серьёзно. По крайней мере, Путин и Байден считают, что каждый шаг теперь предопределяет будущее на десятилетия вперёд — и Путин ищет конфликта именно в той точке, где Байден наиболее чувствителен.

Наступление, считает Киев, завершится во вторник, 20 апреля. В среду Путин выступит с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Было бы хорошо, если бы там был бы обозначен «единственный разумный выход» — вынести на обсуждение ООН все настоящие или мнимые проблемы русскоязычных украинцев. Если он этого не сделает, через неделю в своём первом обращении к Конгрессу Байден сможет поведать ему о том, какую цену ему придётся за это заплатить.

С точки зрения Байдена, Западу приходится защищать свою безопасность уже не на Гиндукуше, а на Днепре. Из Москвы и Вашингтона раз за разом поступают предложения о встрече на высшем уровне — потенциальное «нападение на Украину в худшем случае выльется в новый Карибский кризис, в ядерную конфронтацию сверхдержав», только на этот раз не на далёких Карибах, а на восточной границе ЕС. И теперь этого действительно никто не желает, резюмирует Die Welt.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).