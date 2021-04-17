Читатели Daily Express призвали Джонсона не вмешиваться в рост напряжённости между Россией и Украиной

Согласно опросу Daily Express, большинство читателей издания выступают против вмешательства Великобритании в ситуацию с увеличением численности российских войск у восточной границы Украины и в Крыму, несмотря на призывы Киева. В частности, респонденты призвали к налаживанию отношений между Лондоном и Москвой.

Великобритании не следует вмешиваться в рост напряжённости между Россией и Украиной на фоне стягивания российских войск к восточной границе Украины, пишет Daily Express со ссылкой на результаты собственного опроса.

Как отмечает издание, угроза дальнейшего ухудшения отношений между Москвой и Киевом возникла, после того как в Министерстве обороны Украины оценили концентрацию российских войск близ границ страны в 110 тыс. человек и 7 тыс. танков и других транспортных средств. Более того, выступая в Европарламенте, министр обороны Андрей Таран заявил, что Россия может планировать разместить в Крыму ядерное оружие.

В связи с этим украинские чиновники призвали к расширению поддержки со стороны Запада. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал государства ЕС и НАТО, одним из основателей которого является Великобритания, оказать стране практическую поддержку. По словам политика, Россия «открыто угрожает Украине войной и запугивает уничтожением украинской государственности».

Хотя и указав на необходимость «дискуссии по вопросам безопасности», поддержать Киев Североатлантический альянс призвал и президент Владимир Зеленский. По словам украинского лидера, от безопасности Украины зависит безопасность всей Европы.

Тем не менее опрос, проведённый Daily Express среди своих читателей, показал, что большинство выступают против вмешательства Великобритании. В частности, из почти пяти тыс. проголосовавших 73% призвали премьер-министра Бориса Джонсона не предпринимать никаких действий против России. При этом за то, чтобы вмешаться в ситуацию высказались всего 24%. Ещё 2% отметили, что не знают, как следует поступить Лондону.

Как пишет издание, принявшие участие в опросе читатели сочли единственным допустимым способом вмешательства дипломатический путь, заявив, что Великобритании не стоит ввязываться в очередной конфликт, так как в прошлом иностранные войны стоили стране «множества жизней и денег». При этом респонденты выступили за налаживание отношений между Великобританией и Россией.