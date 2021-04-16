Обозреватель: Зеленский заявил, что Украина не может бесконечно «оставаться в прихожей» ЕС и НАТО

Украина не может бесконечно быть на пороге вступления в Европейский союз и членства в Североатлантическом альянсе, заявил Владимир Зеленский. Как пишет «Обозреватель», украинский президент добавил, что европейские партнёры Киева должны наконец перейти от разговоров к решениям этих вопросов.

Накануне визита во Францию Владимир Зеленский заявил, что Украина не может бесконечно быть на пороге вступления в Европейский союз и членства в Североатлантическом альянсе. Как пишет «Обозреватель», украинский президент подчеркнул, что европейские партнёры должны наконец перейти от разговоров к решениям этих вопросов.

«Мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО. Настал момент перейти на новый уровень отношений и пригласить Украину вступить в ЕС и НАТО», — отметил Зеленский.

По его словам, если Евросоюз и президент Франции Эммануэль Макрон считают Украину «членами европейской семьи», то они должны действовать соответствующим образом.

Зеленский выразил сожаление в связи с тем, что у Макрона «лучше отношения» с Владимиром Путиным, чем с ним.

«И это происходит в тот момент, когда Украина особо нуждается в поддержке со стороны Европы», — сказал он.

При этом, отвечая на вопрос, мёртв ли сегодня нормандский формат, украинский лидер заявил, что этот «процесс остановился», поскольку Россия всё блокирует.

«Главный вопрос сейчас: хочет ли Россия прекратить войну», — подытожил Зеленский.