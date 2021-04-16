Обозреватель: Зеленский заявил, что Украина не может бесконечно «оставаться в прихожей» ЕС и НАТО

13:10
Синицина и Кацалапов прокомментировали победу в произвольном танце на командном ЧМ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов поделились впечатлениями от победы в произвольном танце на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
13:06
Песков рассказал о самочувствии Путина после вакцинации от COVID-19
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал о самочувствии президента России Владимира Путина после вакцинации от COVID-19.
13:00
Семененко успешно выполнил четверной тулуп в произвольной программе на командном ЧМ
Российский фигурист Евгений Семененко закончил выступление в произвольной программе на командном чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года в японской Осаке.
12:58
В России возбудили 82 дела из-за вызвавших случаи COVID-19 нарушений
В России возбудили 82 уголовных дела из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований, повлекших по неосторожности заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 других людей.
12:53
Эксперт дала рекомендации по выбору школы для ребёнка
Доктор педагогических наук, профессор, эксперт по образованию Юлия Лях дала рекомендации по выбору школы для ребёнка.
12:50
Учёный опроверг связь между формой течения коронавируса и последующими осложнениями
Ухудшение здоровья после коронавирусной инфекции не зависит от тяжести перенесённого заболевания, заявил завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова Александр Чучалин в ходе заседания научного совета РАН «Науки о жизни».
12:49
Снайперы ЗВО провели учения в Ленинградской области
Курсанты центра снайпинга Западного военного округа в ходе контрольных занятий на полигоне в Ленинградской области отработали поражение целей на дальностях до 1300 м.
12:46
В Тбилиси мужчина взял в заложники людей в банке
В Тбилиси неизвестный мужчина взял в заложники посетителей филиала Банка Грузии в районе Авлабари.
12:42
Российский хоккеист прокомментировал отказ властей США в выдаче визы
Нападающий «Омских Ястребов» и сборной России Иван Мирошниченко высказался о том, что не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира по хоккею в США.
12:40
Мэр Львова попросил США о помощи в «территориальной обороне» города
Мэр Львова Андрей Садовой в ходе встречи с временным поверенным в делах США на Украине Кристиной Куинн попросил Вашингтон о помощи в организации «территориальной обороны» города.
12:35
В Москве треть аттракционов лишилась регистрации
Из 334 числящихся на портале открытых данных правительства Москвы аттракционов у 127 прекращена регистрация. В столичном Объединении административно-технических инспекций (ОАТИ), которое отвечает за учёт аттракционов, прокомментировали ситуацию.
12:33
В Сочи состоялось открытие «Аллеи славы»
В Сочи на курорте «Роза Хутор» состоялась церемония открытия «Аллеи славы», на которой увековечены имена выдающихся российских спортсменов.
12:31
У Синициной расстегнулось платье в произвольном танце на командном ЧМ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
12:30
Лукашенко заявил о планах встретиться с Путиным в Москве
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Москве в конце апреля.
12:20
PREMIER и «Матч ТВ» покажут первый выпуск футбольного реалити
Первый выпуск футбольного реалити-шоу «Ростов-на-кону» с участием профессиональной команды «Ростов» покажут на сервисе PREMIER и телеканале «Матч ТВ» 16 апреля.
12:18
Начальник «Спартака» Козловцев прибыл на заседание КДК РФС
Начальник московского «Спартака» Василий Козловцев приехал к зданию Российского футбольного союза (РФС) в Москве, где пройдёт заседание Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).
12:16
На Украину доставлена первая партия вакцины Pfizer
На Украину доставлена первая партия вакцины от коронавируса американской фармацевтической корпорации Pfizer и немецкой компании BioNTech в объёме 117 тыс. доз в рамках глобальной инициативы COVAX.
12:06
Начальник команды «Локомотива» Сухина прибыл на заседание КДК РФС
Начальник команды московского «Локомотива» Станислав Сухина приехал к зданию Российского футбольного союза (РФС) в Москве, где пройдёт заседание контрольно-дисциплинарного комитета (КДК).
12:04
Глава Минздрава назвал число пунктов вакцинации в медучреждениях России
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что в медицинских учреждениях страны открыты более 5 тыс. пунктов вакцинации от коронавируса.
12:00
Сборная России увеличила отрыв от США до семи баллов на командном ЧМ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
11:53
В Польше анонсировали визит Зеленского
Украинский лидер Владимир Зеленский посетит Польшу 3 мая, сообщил глава Бюро международной политики польского президента Кшиштоф Щерский.
11:48
Синицина и Кацалапов выиграли произвольный танец на командном ЧМ
Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу в произвольном танце на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
11:44
Эксперт рассказал о бюджетных способах ремонта смартфона
Аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин рассказал, что делать в случае возникновения внешних повреждений на модуле камеры смартфона.
11:41
Мурашко: в России удалось избежать драматического сценария COVID-19
В России удалось избежать драматического сценария развития ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19, отметил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко.
11:38
Мишина и Галлямов признали, что прибавили под руководством Москвиной
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились эмоциями после победы в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
11:35
В Самарской области побит третий температурный рекорд за неделю
В Самарской области в третий раз за неделю был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.
11:30
Источник: экс-бойца UFC Антигулова арестовали в Дагестане с оружием
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Гаджимурад Антигулов задержан в Махачкале.
11:30
Британский посол прибыла в МИД России
Посол Великобритании Дебора Броннерт прибыла в МИД России на фоне вызова посла России Андрея Келина в британское внешнеполитическое ведомство.
11:29
Роспотребнадзор рассказал о нарушениях в школьном питании в Петербурге
Роспотребнадзор подвёл предварительные итоги внеплановых проверок в учебных организациях и на комбинатах Санкт-Петербурга, ответственных за организацию детского питания.
11:27
Нарышкин назвал новые санкции США против России непродуманным шагом
Новые американские санкции в отношении России являются непродуманным и недружественным шагом, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.
11:26
Замглавы департамента экономики Москвы задержали по делу о взятке
Заместитель главы департамента экономической политики и развития Москвы Леонид Кострома задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в Пресненском суде столицы.
11:17
В России 30 млн человек прошли диспансеризацию в 2020 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в 2020 году, несмотря на пандемию, была проведена диспансеризация 30 млн россиян.
11:13
Синоптик рассказал о погоде в Петербурге
В Санкт-Петербурге в пятницу, 16 апреля, синоптики обещают ветреную погоду без осадков.
11:13
В МОК прокомментировали дизайн формы российской команды на Олимпиаде
В Международном олимпийском комитете (МОК) высказались о дизайне формы российской команды на Олимпийских играх в Токио.
11:12
В России выявили 8995 случаев коронавируса за сутки
За сутки в России выявлено 8995 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8944 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
11:00
Стерлинг перенёс операцию, из-за которой отложили реванш с Яном
Действующий чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг перенёс операцию.
10:59
Число привившихся от коронавируса в России превысило 8 млн
Количество вакцинированных от коронавируса в России превышает 8 млн, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на коллегии Минздрава.
10:55
Мишустин назвал коронавирус серьёзным испытанием для здравоохранения
Пандемия коронавирусной инфекции стала серьёзным испытанием для здравоохранения по всему миру, отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.
10:51
СМИ: Российский хоккеист пропустит ЮЧМ по решению властей США
Нападающий «Омских Ястребов» и сборной России Иван Мирошниченко не сможет принять участие в юниорском чемпионате мира по хоккею в США.
10:51
Два подмосковных университета вошли в рейтинг лучших технических вузов России
Два подмосковных вуза — Университет «Дубна» и Техуниверситет в Королёве — вошли в рейтинг лучших технических вузов страны, составленный агентством RAEX, рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
10:47
В Госдуме оценили идею введения ответственности за пропаганду правонарушений
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал в беседе с RT предложение ввести ответственность за пропаганду правонарушений и действий преступного характера.
10:44
Москвичей приглашают пройти курс для самозанятых в «Технограде» на ВДНХ
Жителей Москвы пригласили на бесплатный онлайн-курс «Как стать самозанятым и продвигать своё дело», который будет проходить в «Технограде» на ВДНХ.
10:40
Тарасова прокомментировала победу Мишиной и Галлямова в короткой программе на командном ЧМ
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о победе российских фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
10:37
Арендаторы недвижимости в Москве смогут получить отсрочку платежей
Для арендаторов недвижимости в Москве подготовили новую меру поддержки. При продлении договоров они могут перенести срок предварительной платы за последние пять месяцев аренды до конца 2022 года.
10:32
Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» направлены в регионы
Первые партии вакцины от коронавируса «КовиВак» производства центра им. Чумакова направлены в российские регионы, сообщил гендиректор научной организации Айдар Ишмухаметов.
10:26
Сборная России увеличила отрыв от США на командном ЧМ по фигурному катанию
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
10:23
ЦБ аннулировал лицензию у банка «Нордеа»
Центробанк аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского АО «Нордеа банк», сообщила пресс-служба регулятора.
10:21
Глава Минздрава Белоруссии привился «Спутником V» местного выпуска
Глава Минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич привился российской вакциной от коронавируса «Спутник V», произведённой на базе предприятия «Белмедпрепараты».
10:15
Мишина и Галлямов выиграли короткую программу на командном ЧМ
Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в короткой программе в соревнованиях спортивных пар на командном чемпионате мира 2021 года в японской Осаке.
10:12
Собянин предложил москвичам выбрать единый бренд для ярмарок и рынков
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил придумать единый бренд для городских ярмарок и рынков. Голосование стартовало на портале «Активный гражданин».