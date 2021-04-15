Le Figaro: Россия испытывает НАТО украинским кризисом

Джо Байден всего три месяца находится на посту президента США, и на его долю выпало испытание украинским кризисом, пишет Le Figaro. На Донбассе нагнетается обстановка, стороны обострили риторику, но в НАТО пока не готовы заявить о принятии Украины в альянс.

Конфликт на Украине длится уже семь лет у самых границ Европы, и НАТО не знает, как на него отвечать, пишет Le Figaro. После присоединения Крыма к России этот кризис способствует напряжённости в отношениях России и Запада. По словам автора статьи, Москва не могла допустить, чтобы Киев сблизился с Североатлантическим альянсом, а Россия потеряла свой черноморский порт. И предупреждение она высказывала ещё прежде, когда случился кризис в Грузии в 2008 году. А Грузии Запад делал такое же предложение о присоединении.



И теперь, когда со времени прихода Джо Байдена в Белый дом прошло всего три месяца, Владимир Путин, похоже, решил снова испытать способность НАТО к действию. До нынешнего времени она была не слишком велика. НАТО даже передал контроль над конфликтом дипломатам — Берлину, Парижу и ОБСЕ.



Но сейчас в Донбассе снова напряжённо: стороны проявляют силу и военным образом, и дипломатическими средствами. Владимир Зеленский, в свою очередь, попросил у НАТО ускорить процесс принятия Украины, чтобы дать сигнал России. Москва на это ответила обвинением, что НАТО превращает бывшую советскую республику в «пороховую бочку». И словесная эскалация угрожает перейти в реальные действия, опасается автор статьи.



При этом западные дипломаты угрожают России последствиями за агрессивные действия против Украины, а генсек НАТО заявил: «Альянс рядом с Украиной», напомнив про партнёрский статус Киева. Однако он не сказал ничего про принятие Украины в НАТО. Автор статьи напоминает, как Трамп в своё время задал вопрос, кто готов был бы отправить солдат сражаться за Черногорию — и тот же вопрос может касаться Украины.



Россия пытается зафиксировать «красные линии» и ограничить НАТО, испытать его. Москва будто спрашивает: готов ли альянс диктовать правила игры, вступить в военное противостояние с Россией? Но у НАТО пока нет на это ответа.



Россия хочет также таким образом скрыть собственные слабости. По словам автора статьи, с военной точки зрения Запад обладает достаточной мощью, чтобы отразить российские удары, и для Москвы конфронтация была бы сопряжена с большим ущербом. Но Путин, видимо, хочет сыграть на разделённости Запада.



И вот Байден первым позвонил Путину, предложив организовать саммит. Ведь НАТО — это ещё и дипломатическая сила, отмечает Le Figaro.