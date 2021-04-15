Чтобы не провоцировать Россию — обозреватель DT высказался против вступления Украины в НАТО

Несмотря на «сочувствие к тяжёлому положению» Украины НАТО не следует принимать её в свои ряды, полагает обозреватель The Daily Telegraph Кон Кафлин. По словам журналиста, это заставит Россию занять «ещё более агрессивную позицию», а также осложнит положение блока из-за уровня коррупции на Украине.

В связи с дислокацией на восточной границе Украины 85 тыс. российских солдат Киев постарается возродить интерес к себе как к потенциальному члену Североатлантического альянса. Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление страны в альянс станет «сигналом» Кремлю. Однако, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кафлин, вступление Украины в НАТО окажет на российского лидера Владимира Путина «обратный эффект».

Как полагает Кафлин, это лишь заставит Путина занять «ещё более агрессивную позицию, которая легко может привести к открытому конфликту». Автор статьи объясняет все действия России на Украине именно углубляющейся обеспокоенностью относительно сотрудничества страны и альянса, в связи с чем подобное решение станет «явным перебором».

После того как в состав НАТО вошли большинство страны Европы, некогда входивших в СССР, в Москве полагают, что между ними и альянсом есть взаимопонимание и блок не станет расширяться дальше на восток к границам России.

Однако западные лидеры, которые занимают всё более враждебную позицию по отношению к России, естественно, не могут не выразить поддержку Украине, учитывая то «затруднительное положение», в котором оказалась страна.

В частности, президент США Джо Байден, который ранее называл Путина «убийцей», направил несколько военных кораблей в Чёрное море. Великобритания подписала с Украиной соглашение о стратегическом партнёрстве и проводит совместные с флотом страны учения. На этой неделе министры иностранных дел стран «Большой семерки», в том числе США, Великобритании и Франции, осудили «наращивание российских войск на границе с Украиной и в «оккупированном Крыму»*.

В подобных обстоятельствах, полагает обозреватель, у Зеленского есть все основания ожидать, что стремление Киева к членству в НАТО может быть воспринято благоприятно, особенно в Европе. Однако пока, несмотря на всё «сочувствие к тяжёлому положению» Украины, реакция европейских партнёров была весьма сдержанной.

Зачастую, объясняет Кафлин, это обусловлено глубокими разногласиями, которые продолжают подрывать усилия европейских лидеров по созданию единого фронта перед лицом «российской враждебности». В частности, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон напрямую поговорили с Путиным об урегулировании кризиса.

Справедливости ради, не только реакция России заставляет автора статьи противиться вступлению Украины в НАТО. Дело в том, что страна, несмотря на все усилия Зеленского, остаётся одной из самых коррумпированных в мире. Тот факт, что прежде альянс был готов терпеть членов с сомнительными демократическими институтами, уже вызывает у блока огромные трудности, а также является весомым ударом по репутации, пишет обозреватель The Daily Telegraph Кон Кафлин.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).