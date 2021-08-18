Euronews: засуха в Калифорнии угрожает мировому рынку миндаля

17:54
В Кировской области в ближайшие дни ожидается аномальная жара
Главное управление МЧС России по Кировской области опубликовало метеопредупреждение об аномально жаркой погоде на неделе.
17:49
Услуги в подмосковных МФЦ в 2021 году получили около 9,5 млн человек
Почти 9,5 млн человек получили услуги в подмосковных многофункциональных центрах (МФЦ) с января по июль текущего года, передаёт пресс-служба областного Министерства госуправления, информационных технологий и связи.
17:46
Нурмагомедов отказался комментировать ситуацию в Афганистане
Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отказался отвечать на вопрос о ситуации в Афганистане.
17:45
Мэрия Москвы выделит грант на регистрацию памятников культурного наследия
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, в соответствии с которым на регистрацию выявленных в столице памятников культурного наследия выделят грант.
17:41
В ВОЗ заявили о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» COVID-19
Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан рассказала о важности вакцинации в борьбе со штаммом «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.
17:39
В Москве построят надземный переход через МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта
В Москве планируют построить надземный переход черед МЦД-1 и Северный дублёр Кутузовского проспекта.
17:37
В ЯНАО сообщили о наиболее востребованных специальностях
В Ямало-Ненецком автономном округе самыми востребованными на рынке труда являются специалисты строительной сферы.
17:37
В Москве рассмотрят проекты развития территорий бывших промзон
Московские власти намерены решить вопрос модернизации территорий бывших промзон в рамках городской программы «Индустриальные кварталы».
17:36
В Тюменской области на создание модельных библиотек выделили 10 млн рублей
В Тюменской области из федерального бюджета выделено 10 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек, более 1,8 млн рублей — на комплектование новыми книгами фондов государственных и муниципальных библиотек.
17:35
В Москве капитально отремонтируют фонтан на Пушкинской площади
Москомэкспертиза согласовала проект капремонта фонтана, расположенного на Пушкинской площади.
17:35
В Москве возбудили дело по факту приобретения поддельного сертификата о вакцинации
Против москвича, который купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции, возбуждено уголовное дело.
17:34
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со штаммами коронавируса
Заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная прокомментировала ситуацию со штаммами коронавируса.
17:32
Sport24: Безуглов покинул медицинский штаб сборной России вместе с Бутовским
Врач Эдуард Безуглов покинул медицинский штаб сборной России по футболу.
17:31
В челябинском отделении ПФР назвали эффективный способ увеличить пенсию
Увеличить пенсионные накопления россияне могут благодаря участию в программе государственного софинансирования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда России (ПФР) по Челябинской области.
17:30
Постпред России при ООН высказался о ситуации в Афганистане
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что российская сторона будет следить за действиями радикального движения «Талибан»* в Афганистане.
17:30
Во Владимирской области зарегистрировали 191 случай COVID-19 за сутки
Во Владимирской области зарегистрировали 191 случай коронавируса за сутки.
17:30
Глава МИД Ирана заявил, что США и НАТО обязаны выплатить Афганистану компенсацию
Соединённые Штаты и НАТО оккупировали Афганистан и другие страны только из-за собственных интересов, теперь они обязаны выплатить за это компенсацию, считает иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф.
17:30
В Петербурге планируют отремонтировать около 1,5 тысячи домов до конца года
В Санкт-Петербурге планируют отремонтировать 1474 многоэтажных дома до конца года. Как уточняется, для этого специалисты проведут 2439 видов работ.
17:25
«Чемпионат»: бельгийский клуб хочет арендовать футболиста «Рубина» Игнатьева
Бельгийский футбольный клуб «Зюлте-Варегем» ведёт переговоры по поводу возможной аренды нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева.
17:24
Истру посетили более 320 тысяч туристов с начала года
Подмосковную Истру посетили более 320 тыс. туристов с начала 2021 года.
17:22
Риелтор Степанов дал советы по аренде жилья в частном секторе Крыма
Риелтор Алексей Степанов дал несколько советов туристам, как сэкономить на отдыхе в Крыму и не стать жертвой мошенников.
17:19
Госдеп США выразил обеспокоенность ситуацией с правами женщин в Афганистане
Госдепартамент США опубликовал заявление, в котором призвал гарантировать защиту прав женщин и девочек, проживающих в Афганистане.
17:18
На Сахалине волонтёры спасли более 60 морских котиков
На острове Тюлений в Сахалинской области силами волонтёров спасены более 60 морских котиков, заявили в пресс-службе экологического клуба «Бумеранг».
17:15
В Кировской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Кировской области зарегистрировали 119 случаев коронавируса. Из медучреждений выписаны 312 человек.
17:14
Актриса Храмова рассказала о съёмках сериала «Фитнес»
Актриса Татьяна Храмова поделилась воспоминаниями о съёмках сериала «Фитнес».
17:14
Врач Бутовский покинул медицинский штаб сборной России по футболу
Врач Михаил Бутовский принял решение не продолжать работу в медицинском штабе сборной России по футболу.
17:13
В ВОЗ оценили ситуацию с распространением штамма «дельта» COVID-19
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус высказался о ситуации с распространением штамма «дельта» коронавирусной инфекции COVID-19.
17:13
В Волгоградской области выявили 338 случаев COVID-19 за сутки
В Волгоградской области выявили 338 случаев коронавируса за сутки.
17:11
В Татарстане объявлено штормовое предупреждение из-за жары +39 °С
Гидрометцентр Татарстана объявил штормовое предупреждение из-за аномальной жары.
17:10
Автоэксперт Шкуматов призвал повысить разрешённую на дорогах скорость
Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов предложил изменить действующую в России разрешённую скорость на автодорогах.
17:09
Власти Петербурга рассказали о работе по благоустройству города
Заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Лариса Канунникова рассказала о работе по благоустройству города.
17:07
В Приморье зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки
В Приморском крае зарегистрировали 247 случаев COVID-19 за сутки. Из больниц при этом выписаны 336 жителей.
17:05
Патрушев обсудил с индийским коллегой события в Афганистане
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил в Москве с заместителем советника премьера Индии по нацбезопасности Панкаджем Сараном события в Афганистане и другие вопросы.
17:05
На Камчатке селевой поток сошёл на туристические тропы
Селевой поток сошёл на туристические тропы с Мутновского вулкана в Камчатском крае.
16:59
Во Франции из-за лесных пожаров пострадали 27 человек
В департаменте Вар на юго-востоке Франции в результате природного пожара погиб один человек, ещё 27 пострадали.
16:59
Мбаппе не собирается уходить из ПСЖ этим летом
Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что Килиан Мбаппе продолжит в этом сезоне выступать за французский клуб.
16:52
В МИД ОАЭ заявили о прибытии в страну Ашрафа Гани с семьёй
В МИД ОАЭ сообщили, что бежавший президент Афганистана Ашраф Гани с семьёй находится в стране.
16:52
Президент Узбекистана и Меркель обсудили ситуацию в Афганистане
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом сообщается на сайте узбекского президента.
16:50
В Омской области зарегистрировали 387 случаев коронавируса за сутки
В Омской области зафиксировали 387 случаев коронавируса за минувшие сутки.
16:49
В Псковской области планируют установить место Ледового побоища
В Псковской области начался второй этап экспедиции Русского географического общества (РГО) на Чудском озере.
16:45
В Ростовской области рассказали о ситуации с заболеваемостью COVID-19
За сутки в Ростовской области зарегистрировали 485 случаев коронавируса.
16:44
Метеоролог Старков назвал погоду в Москве нетипичной
Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков прокомментировал погоду в столичном регионе.
16:43
Al Jazeera: число жертв столкновений из-за флага в Джелалабаде возросло до трёх
В афганском Джелалабаде в ходе протестов из-за снятия талибами* национального флага, по последним данным, погибли три человека.
16:43
В Нижегородской области выявили 521 случай коронавируса за сутки
В Нижегородской области зафиксировали 521 случай коронавируса за сутки.
16:42
Около 9 тысяч выпускников школ Москвы получили особые медали в 2021 году
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в минувшем учебном году около 9 тыс. выпускников столичных школ получили московские медали «За особые успехи в обучении».
16:40
Премьер Казахстана рассказал о торговых отношениях с Россией
Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин во время встречи с председателем правительства России Михаилом Мишустиным рассказал о торговых отношениях между двумя странами.
16:39
В Оренбургской области прививку от COVID-19 сделали около 550 тысяч человек
В Оренбургской области прививку от коронавируса сделали 548 322 человека.
16:37
В Пермском крае подтвердили 474 случая COVID-19 за сутки
В Пермском крае подтвердили 474 случая коронавируса за сутки. Из этого числа 79 заболевших проходят лечение в больницах, ещё 395 находятся на амбулаторном лечении.
16:35
Программа «Московский акселератор» приглашает к участию новые стартапы
Заммэра столицы Наталья Сергунина заявила, что подать заявку на участие в программе «Московский акселератор» до 12 сентября могут стартапы из области транспорта и мобильности.
16:29
В Азербайджане за сутки выявили 4129 случаев коронавируса
В Азербайджане за сутки выявили 4129 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на оперативный штаб страны.