Euronews: засуха в Калифорнии угрожает мировому рынку миндаля

Рекордная засуха в Калифорнии может привести к дефициту миндаля в мире, предупреждают эксперты. Местным фермерам катастрофически не хватает воды для полива миндальных деревьев, из-за этого некоторым придётся выкорчёвывать целые сады. И они опасаются, что на фоне резкого изменения климата производство миндаля вскоре вообще потерпит крах, передаёт Euronews.

Производство миндаля в Калифорнии под угрозой: из-за аномальной жары и засухи любящая влагу культура вымирает. Калифорния производит 80% всего миндаля в мире. Объём рынка этой индустрии оценивается в $6 млрд.



Мягкий средиземноморский климат штата идеально подходил для выращивания орехов. Если в 1995-м году здесь выращивали около 170 млн килограммов миндаля в год, то к прошлому году эта цифра поднялась почти до полутора миллиардов килограммов!



Но в этом году чрезвычайно засушливое лето всё изменило: дожди в регионе почти не идут — и фермерам не хватает денег на поливку плантаций. Некоторые готовятся сравнять свои сады с землей.



ТОМ СТОКЛИ, член правления California Water Impact Network: С водой в Калифорнии большие проблемы. Думаю, из-за изменения климата, засух и волн жары всё очень быстро поменяется — и мы увидим, как наш штат потерпит крах. Мы должны это предотвратить.



Сейчас миндаль — одна из самых распространённых культур, выращиваемых в Калифорнии. Большая часть орехов идёт на экспорт. Особенно велик спрос в Евросоюзе, Индии и Восточной Азии. Калифорнийская засуха может привести к дефициту миндаля в мире — и как следствие, к повышению цен на эту культуру.



Дата выхода в эфир 17 августа 2021 года.