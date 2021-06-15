NBC: рекордная жара угрожает западу США засухой, пожарами и перебоями с электричеством

В западных регионах Соединённых Штатов наблюдается непривычно знойное начало лета, сообщает NBC. По словам телеканала, аномальная жара может нанести вред сельскому хозяйству, вызвать крупные лесные пожары и проблемы с энергоснабжением.

Рекордная жара и отсутствие дождя угрожают парализовать западную часть страны.

В Фениксе готовятся к новым температурным рекордам, но на этой неделе палящий зной выйдет за пределы пустыни. В Биллингс (штат Монтана) прогнозируют 104 °F (40 °С), в Каспер (штат Вайоминг) — 102 °F (38 °С), в Солт-Лейк-Сити — 103 °F (39 °С), в Гранд-Джанкшен — 106 °F (41 °С).

В некоторых частях Калифорнии столбики термометров поднимутся до трёхзначных показателей. Жару можно почувствовать на кухнях, поскольку фермеры сталкиваются с производственными трудностями.

ДЖОН ТЕЙЛОР, владелец молочной фермы: Если у нас будет недостаточно воды, то у нас будет недостаточно еды для наших коров. Всем нам предстоит сделать непростой выбор.

Но календарь не обещает дождей, карая и без того сухую опалённую солнцем землю.

ЭРНЕСТ КОНАНТ, региональный директор Бюро мелиорации: Это наихудшая засуха, наихудший год с 1977-го.

88% западной территории испытывают засуху, вызывая опасения о масштабных лесных пожарах. Полыхающие в Юте огни уже вынудили губернатора призвать жителей штата обратиться к небу с молитвой о воде.

СПЕНСЕР КОКС, губернатор Юты: Она нужна нам сейчас. Нам нужно какое-нибудь

божественное вмешательство.

Озеро Мид стало очевидным свидетельством этой жажды. Оно обмелело до самой низшей точки с 1937 года. А в горах Невады даже толсторогие бараны оказались в отчаянном положении.

ДУГ НИЛСЕН, представитель департамента по защите дикой природы в Неваде: Мы действительно зафиксировали случаи гибели (толсторогих баранов. — ИноТВ) в наших горах. И они умирали в тех местах, где обычно им удавалось найти воду, но в этот раз её совсем не было.

В Тусоне расположенные под открытым небом центры вакцинации перемещают в помещения. Город готовится к раннему и более знойному лету.

КРИСТЕН СТЮАРТ, эксперт Национальной метеорологической службы: Определённо, в будущем и в ближайшие десятилетия мы, вероятно, станем свидетелями подобной всё более усиливающейся жары.

Кроме того, существует серьёзное беспокойство об энергообеспечении американского запада. Прошлым летом 800 тыс. домов в Калифорнии остались без электричества. Теперь профильная организация штата предупреждает, что его энергетическая система может вновь оказаться перегружена, что добавляет отключение электричества в список потенциальных опасностей этого лета.

Ну и пекло! Как долго продлится эта сильная жара, Вон?

ВОН ХИЛЛЯРД, корреспондент NBC: Кейт, согласно прогнозу, жара продлится по меньшей мере до этой субботы. Обычно в июне гораздо облачнее, прохладнее. Но в этом году лето начинается раньше. Кейт?

Дата выхода в эфир 14 июня 2021 года.