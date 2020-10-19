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Euronews: в Колорадо пытаются потушить крупнейший пожар за всю историю наблюдений
В Колорадо зафиксирован крупнейший лесной пожар за всю историю этого американского штата, передаёт Euronews. Сожжено уже более 80,5 тысячи гектаров земли и множество строений. В целом предупреждения о пожарной тревоге объявлены в десяти штатах США — от Индианы до Калифорнии.

Из-за сильного ветра пожар на севере американского штата Колорадо распространился на площадь более 800 квадратных километров, став самым крупным в истории наблюдений. Сожжено более 80,5 тысячи гектаров земли и множество строений. Конкретные цифры пока не приводятся, информация о принесённом ущербе уточняется. Нет также сведений о возможных жертвах и пострадавших. 

С огненной стихией борются более 1,5 тысячи пожарных и других специалистов. По данным местных властей, пожар удалось локализовать на более чем 60 процентов. В округе Лаример проводится эвакуация жителей. В северных районах Колорадо сохраняется объявленный ранее режим пожарной опасности. 

Отдельные очаги возгорания возникли в субботу и в округе Боулдер. Жителям городка Джеймстауна примерно в 70 километрах к северу-западу от Денвера также рекомендовано эвакуироваться. Предупреждения о пожарной тревоге были объявлены в десяти штатах США — от Индианы до Калифорнии. 

Дата выхода в эфир 18 октября 2020 года. 

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