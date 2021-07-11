Das Erste: обмеление Большого Солёного озера Юты грозит штату катастрофой

Главная достопримечательность штата Юта, Большое Солёное озеро, стремительно пересыхает из-за жары, вызванной изменениями климата, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Кроме того, жители штата расходуют слишком много воды. В итоге некогда прекрасное озеро уже напоминает болотистую лужу, а обострение ситуации грозит региону экологической, культурной и экономической катастрофой.

Засуха и слишком высокий расход воды привели к заметному уменьшению Большого Солёного озера в штате Юта, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Его исчезновение опасно для природы, людей и экономики, предостерегают эксперты.

Такое случается не каждый день. Губернатор штата Юта Спенсер Кокс обратился с эмоциональной речью к гражданам штата и просил их помолиться о дожде: «Нам необходимо божественное вмешательство. Я прошу жителей Юты, независимо от вероисповедания, помолиться со мной на выходных».

Это последнее, отчаянное средство. В связи с засухой Кокс уже объявил чрезвычайное положение и призвал граждан экономно расходовать воду — однако ничего не помогло.

Как отмечает немецкий телеканал, в первую очередь эффект засухи заметен по одному аспекту: Большое Солёное озеро, главная достопримечательность Юты, невозможно узнать. Обычно величественное сине-зелёное солёное озеро простирается на площади, в два раза превышающей немецкую землю Заарланд. Сейчас оно больше похоже на печальную коричневую лужу. Там, где раньше можно было ходить под парусом, теперь с трудом удаётся пробраться через болото.

«Это день подъёмных кранов, — отмечает один из владельцев парусных лодок. — Мы вытаскиваем лодки, потому что больше нет воды для того, чтобы ходить под парусом. Пока они не застряли в иле».

Озеро сократилось до минимального уровня с начала наблюдений 170 лет назад. При этом такое развитие событий можно было предвидеть: поскольку озеро неглубокое, оно быстро пересыхает в жару, и этот процесс подстёгивается изменениями климата.

В то же время вода в озере почти не прибавляется: жители Юты расходуют её слишком много, в среднем в пять раз больше на душу населения, чем тратят в Германии. Вода из рек, которые питают Большое Солёное озеро, практически не поступает. Последствия крайне серьёзны и масштабны, поясняет местный учёный Джейми Батлер. По его словам, в озере умирают креветки, которые служат пищей для десятков миллионов птиц и перелётных птиц. Всего в озере насчитывается 338 биологических видов.

«Их гнёзда, например, пеликанов, становятся всё менее защищёнными от таких хищников, как койоты, потому что их уже почти не окружает вода», — отмечает эксперт. Некоторым видам даже грозит вымирание.

В беседе с немецкими журналистами Батлер также подчеркнул последствия для здоровья людей, вызванные высыханием озера. «Берег перенасыщен солью, минералами и частицами, которые не могут переработать человеческие лёгкие. Иногда там встречаются также мышьяк и ртуть. Ветер потом несёт их в города», — предостерегает учёный.

Соответственно, качество воздуха ухудшается. Последствием этого могут быть заболевания воздушных путей. Кроме того, ветер несёт пыль и частицы вещества в горы, на снег. Обычно сияющие белые площади, привлекающие любителей горнолыжного туризма со всего мира, больше не отражают солнечный свет. Они покрываются коричневыми и чёрными частицами, снег начинает таять. На поверхность выходят перегной, минералы и яды.

Для штата Юта это особенно плохо, потому что предприниматели живут за счёт туризма, подчёркивает Батлер. Каждый год озеро приносит более $2 млрд дохода и даёт тысячи рабочих мест. Поэтому в одном пункте Батлер полностью согласен с губернатором Коксом: если все сейчас не подключатся к быстрому поиску решения, региону грозит экологическая, культурная и экономическая катастрофа, заключает Das Erste.