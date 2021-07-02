Sky News: спасаясь от «теплового купола», канадцы скупают кондиционеры

Температура на западе Канады бьёт все рекорды: жители не знают, куда деться от зноя, а в магазинах заканчиваются кондиционеры, передаёт Sky News. Премьер-министр Британской Колумбии опасается, что регион третий год подряд столкнётся с сильнейшими пожарами, которые уже бушуют в Америке.

Ванкувер, как и остальная часть Тихоокеанского Северо-Запада в Северной Америке, изнемогает от жары. Над регионом, как крышка на банке, установился тепловой купол воздуха с высоким давлением. Проживающие в затронутом районе 13 миллионов человек гораздо больше привыкли к дождю и средним температурам.

КАНАДКА: Нам было слишком жарко. Мы обошли несколько разных магазинов в поисках кондиционеров, но они везде распроданы.

ВТОРАЯ КАНАДКА: В мотеле, где мы живём, нет льда, что для меня трагедия. Меня убивает жара, просто слишком жарко для меня. Больше 70, это слишком жарко.

В некоторых частях Канады температура достигла почти 50 °С: она бьёт все рекорды и, возможно, способствует десяткам смертей среди престарелых и уязвимых слоёв населения. Системы от электроснабжения до сельского хозяйства не выдерживают жары. Животные также страдают.

ТРЕТЬЯ КАНАДКА: Привет, красавица!

Эта беременная самка оленя ищет, где укрыться от опасности.

Всегда сложно связать отдельную погодную аномалию с изменением климата, однако эксперты утверждают, что потепление нашего мира делает такие периоды сильной жары более частой и экстремальной реальностью для миллионов людей.

ДЖОН ХОРГАН, премьер-министр Британской Колумбии: Сейчас мы должны удвоить наши усилия по борьбе с глобальным потеплением и его влиянием на людей, города и ландшафт, и самое главное, я думаю, — на ландшафт, как мы видели. Если в итоге мы переживём ещё одно тяжёлое лето с пожарами, это будет третье такое лето из четырёх, когда я был премьер-министром и они побили все рекорды. Никто не может запланировать, что три лета из четырёх будут худшими в истории.

В Северной Калифорнии высохшие леса уже горят, а жара начинает распространяться на восток на остальную Америку. Этой части мира предстоит долгое, опасное лето.

Ханна Томас-Питер, Sky News.