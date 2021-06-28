NBC: на северо-запад США пришла рекордная жара

В северо-западных штатах Америки установилась аномально высокая температура — во многих городах побиты абсолютные температурные рекорды, население массово скупает кондиционеры и вентиляторы, а за границами городов бушуют сильные пожары, передаёт NBC. По данным канала, жара начнёт спадать лишь к середине недели.

Тихоокеанский Северо-Запад США продолжает страдать под куполом жары.

СИНОПТИК: В районе международного аэропорта Портленда сейчас фиксируется температура 41°C. Для Портленда это абсолютный температурный рекорд за всю историю.

На Западе США повышенный уровень опасности объявили на территориях, где проживает в общей сложности как минимум 25 миллионов человек — и жители, чтобы спастись из самых жарких районов, делают всё возможное. МУЖЧИНА: Такого мне в этих местах наблюдать ещё никогда не приходилось. Даже как-то тревожно.

В штате Айдахо не стали отменять триатлон Ironman — соревнование продолжится даже несмотря на предупреждение о сильной жаре.

СПОРТСМЕН: Будет сложно, придётся бороться, но мы всё проведём.

В центре Портленда большинство ресторанов в дневное время закрывают двери. Но хозяин вот этого заведения решил установить для едоков специальные съёмные отсеки.

ЭД КЕЙСИ, владелец ресторана Sheryl’s: Да, у нас тут пекло. Но мы сегодня закроемся в час дня, чтобы нашим работникам не пришлось помирать от перегрева.

В Сиэтле, как ожидается, будет побит абсолютный температурный рекорд — 39°C. Покупатели выстраиваются в длинные очереди за кондиционерами и вентиляторами — в магазинах они уже заканчиваются.

ПРОДАВЕЦ: Приношу извинения! Мы скоро должны получить новую партию.

А тем временем по всему западу США во многих штатах началась засуха.

РОБ ГАРРИСОН, сотрудник пожарной службы Портленда: Когда температура превышает отметку в 37 градусов, работы у нас сразу очень прибавляется. Из-за жары поступает много вызовов, которые у нас проходят как пожары. Большой проблемой будут и кустарниковые пожары.

Поскольку на территории от Нью-Мексико до Орегона прямо сейчас горят 44 крупных открытых пожара, во многих городах решили в качестве меры предосторожности отказаться от салюта на День независимости. А температура тем временем продолжает расти, а солнце — палить.

ВЕДУЩАЯ: А Гуад выходит с нами на связь из Портленда. Получается, завтра будет ещё жарче?

ГУАД ВЕНЕГАС, корреспондент NBC News: Если верить прогнозам, то да: здесь уже побит абсолютный температурный рекорд, а завтра, как ожидается, температура вырастет ещё сильнее — и только позже на неделе начнёт спадать, установившись в районе 33—37 градусов.