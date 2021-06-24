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Euronews: жители центральных регионов России страдают от рекордной жары
В Москве побит температурный рекорд 120-летней давности, при этом в ближайшие дни ожидаются ещё более высокие температуры. Устойчивый антициклон принёс очень жаркий воздух из Средней Азии в центральные регионы России, где в ближайшие дни ожидается пик жары и повышенный индекс опасного ультрафиолетового излучения. Но несмотря на призывы МЧС избегать зноя и оставаться дома, тысячи москвичей в поисках прохлады устремились на пляжи, передаёт Euronews.

В центральных областях европейской части России в ближайшие дни ожидается пик жары. В регионах Центрального федерального округа будет наблюдаться высокий индекс ультрафиолетового излучения, предупреждают синоптики. 

В Москве в среду был побит температурный рекорд 120-летней давности — почти плюс 35. 

ЛЮДМИЛА ПАРШИНА, метеоролог: Над нами устойчивый антициклон. В его цирукляцию поступает очень жаркий воздух из районов Средней Азии. Солнце высокое, облачности никакой нет. Пик жары для центральных областей придётся на 24 июня. Ожидаем в Москве 35—37 градусов. 

Жара доставляет горожанам немало трудностей. Многие ищут спасения у воды. 

ОТДЫХАЮЩАЯ: Лежим на травке и поливаем себя водичкой. 

ОТДЫХАЮЩАЯ: Городской загар лучше морского в том плане, что он долго держится. 

ОТДЫХАЮЩИЙ: Чего дома сидеть? Надо на пляж ходить, я фанат пляжа. 

МЧС каждый день рассылает предупреждения с просьбой не выходить из дома в самые жаркие часы, пить воду и следить за артериальным давлением. 

Дата выхода в эфир 23 июня 2021 года.

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