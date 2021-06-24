Euronews: жители центральных регионов России страдают от рекордной жары

12:34 Названа символическая сборная группового этапа Евро-2020 по версии WhoScored Представлена символическая сборную группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 по версии WhoScored.

12:28 Посол Великобритании вызвана в МИД России из-за инцидента с эсминцем Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт вызвана в МИД России в связи с инцидентом с эсминцем британских ВМС в Чёрном море.

12:24 Рэпер L'One назвал Дзюбу «инфантильным ребёнком» Рэп-исполнитель Леван Горозия (L'One) сравнил капитана сборной Венгрии Адама Салаи с капитаном национальной команды России Артёмом Дзюбой.

12:20 Переболевшие COVID-19 без наблюдения у медиков не смогут получить QR-код В случае если переболевший коронавирусной инфекцией не обращался за помощью в медучреждение или перенёс болезнь бессимптомно, он не сможет получить QR-код в Москве.

12:14 Попова рассказала об угрозе инфодемии в борьбе с коронавирусом Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что новой угрозой, связанной с эпидемиологическим процессом, является инфодемия — процесс, когда граждан вводят в заблуждение ложными сообщениями, препятствующими сохранению здоровья.

12:12 Гончаров проведёт бой с Баррозой на турнире ACA 126 в Сочи Бывший чемпион Absolute Championship Akhmat (ACA) в тяжёлой весовой категории Евгений Гончаров проведёт бой против бразильского бойца смешанных единоборств (MMA) Франсимара Баррозы в рамках турнира ACA 126.

12:10 В Москве на торги выставлены 93 нестационарных торговых объекта Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что на городские торги выставлено 93 нестационарных торговых объекта в 11 округах.

12:04 Учения артиллеристов ЦВО прошли в Сибири Военнослужащие артиллерийского подразделения общевойскового объединения Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Сибири, приняли участие в учениях на полигоне Юргинский в Кузбассе.

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12:00 Минобрнауки запустило программу поддержки российских вузов Министерство науки и высшего образования России запустило программу поддержки отечественных вузов «Приоритет-2030».

11:57 В Саудовской Аравии заинтересовались российским десантным кораблём Командующий ВМС Саудовской Аравии Фахд аль-Гофайли заинтересовался новой версией российского десантного корабля проекта 21810 во время визита делегации королевства в Россию.

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11:51 Лиам Нисон рассказал о съёмках в боевике «Ледяной драйв» Перед выходом в российский прокат нового боевика «Ледяной драйв» актёр Лиам Нисон, сыгравший в нём главную роль, рассказал о съёмках в картине.

11:50 В Минприроды исключили повторение произошедших в 2010 году торфяных пожаров Принятые российскими властями профилактические меры позволяют не допустить повторения в стране торфяных пожаров, аналогичных произошедшим в 2010 году. Об этом сообщили в Минприроды России.

11:45 В Челябинской области ожидается жара с дождями и грозами Согласно прогнозу Челябинского ЦГМС, в регионе 24 и 25 июня температура воздуха превысит +30 °С.

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11:20 Российские шахматисты узнали соперников на старте Кубка мира в Сочи Состоялась жеребьёвка Кубка мира по шахматам среди мужчин.

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10:34 Назван состав сборной России по велоспорту на Олимпиаду в Токио В Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) назвали состав сборной России на летние Олимпийские игры в Токио.

10:24 Летние кафе и веранды в Москве можно будет посещать без QR-кода до 12 июля В Москве посещать сезонные летние кафе и веранды можно будет без предъявления QR-кода с 24 июня по 11 июля включительно. Cоответствующий указ мэра столицы опубликован на его сайте.

10:22 Дзюба вошёл в сотню лучших игроков группового этапа Евро-2020 Нападающий сборной России Артём Дзюба занял 84-е место в рейтинге лучших игроков группового этапа чемпионата Европы по футболу — 2020 по версии WhoScored.

10:21 Лукашенко назвал введение санкций знаком бессилия Запада Введение Западом ограничительных мер против Белоруссии говорит о его бессилии. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Гродненскую область, сообщает БЕЛТА.

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09:59 Минкультуры Украины внесло Киркорова в чёрный список По представлению СБУ Министерство культуры и информационной политики Украины внесло российского артиста Филиппа Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности страны.

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09:38 В России предлагают ограничить использование электросамокатов виновникам ДТП Первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров выступил с инициативой ограничить использование электросамокатов лицам, которые ранее становились виновниками ДТП, и установить новые нормы их аренды. Копии обращений на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

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09:30 Оперштаб: привитые от COVID-19 граждане должны работать в масках и перчатках Вакцинированные от коронавирусной инфекции граждане, а также те, у кого есть справка о наличии антител, всё равно должны работать в масках и перчатках.