NBC News: волна рекордной жары накрыла 45 миллионов американцев

На западе и юго-западе США стоит сильная жара, столбики термометра показывают порой значения на 16 градусов Цельсия выше, чем обычно. Как передаёт NBC News, врачи даже предупреждают население, что прикосновение к дверным ручкам или ходьба босыми ногами по асфальту могут привести к сильным ожогам.

Это начало июня стало не только одним из самых жарких за историю наблюдений на западе США. От нынешней жаркой волны плавятся 45 миллионов человек, и это несёт в себе большую опасность.

АМЕРИКАНКА: Я стараюсь больше пить, оставаться в прохладе.

Десятки миллионов человек сегодня снова ощутили трёхзначные цифры жары по Фаренгейту. Национальная метеослужба в Аризоне сообщила, что, похоже, на каждом квадратном километре штата вчера зафиксировали рекорды жары. В знойном Финиксе врачи предупреждают: если прикасаться к дверным ручкам, к ручке машины или стоять голыми ногами на асфальте, то можно получить сильный ожог.

РАБОЧИЙ: От работы на таком асфальте, чёрном, жара становится ещё хуже.

В Солт-Лейк-Сити температура колеблется вокруг 100 градусов Фаренгейта (+37.78 градусов Цельсия. — прим. ИноТВ), а в Лас-Вегасе установлен рекорд за 80 лет, в Далласе теми же темпами, что жара, растёт количество вызовов экстренных служб.

СКОТТ КЛАМПНЕР, глава батальона пожарных Далласа: Все, кто работает на улице, не в помещениях с климат-контролем, находятся в опасности, им грозит тепловой удар и перегрев.

Экстремальные температуры царят на западе, юго-западе страны и частично в районе прерий, и новые рекорды превосходят прежние на 10 градусов Фаренгейта, а в некоторых городах температура выше обычной на 30 градусов Фаренгейта (примерно 16 градусов Цельсия. — прим. ИноТВ). По данным Агентства по защите окружающей среды, наша страна сейчас страдает от жары больше, чем когда бы то ни было, часто эти периоды начинаются раньше и заканчиваются позже, чем прежде. И они проходят не только дольше, но и интенсивнее, чем раньше.

ДЖОШ УИЛЛИС, климатолог лаборатории NASA по реактивным двигателям: Наш климат меняется в такую сторону, когда во многих местах жить будет очень сложно. Волны жары станут более привычными, более интенсивными и более разрушительными.

Сегодня наша планета меняется, и над западом США нависла раскалённая угроза.

ХОСЕ ДИАЗ-БАЛАРТ, ведущий NBC News: Мигель, эти температуры плохо сказываются на теплосетях по всему региону.

МИГЕЛЬ АЛЬМАГЕР, национальный корреспондент NBC News: Да, Хосе, от Техаса до Калифорнии энергокомпании просят всех, кто может сохранять энергию, делать это, чтобы избежать перебоев с поставками электроэнергии. И учтите, официально лето ещё не началось*.

Дата выхода в эфир 18 июня 2021 года.

*Имеется в виду астрономическое начало лета, которое приходится на день летнего солнцестояния 20 июня (прим. ИноТВ)