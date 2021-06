«Нужно деколонизировать каждое гнездо» — ведущий Fox News высмеял статью The Washington Post о расистском наследии птиц

Ведущий Fox News Такер Карлсон с сарказмом отреагировал на опубликованную недавно статью The Washington Post, которая была посвящена имеющемуся у многих птиц «расистскому наследию». Среди прочего, журналист в шутку заявил о том, что американцам нужно занять активную антиптичью позицию и деколонизировать каждое гнездо.

«Пунктуальность»? Это расизм! «Фургончик с мороженым»? Это суперрасизм. Шекспир? Идеология превосходства белой расы.



В определённый момент ситуация стала настолько безумной, что федералы заявили ABC News: каким-то образом расистскими оказались даже национальный парки.



(отрывок репортажа ABC News)



В 419 парках, находящихся в ведении Службы национальных парков США, преобладание белых представляет собой экзистенциальный кризис. Дикая природа Америки становятся игровой площадкой для пожилых и молодых людей, причём преимущественно белых.



ТЕМНОКОЖАЯ ДЕВУШКА: Смотришь вокруг и не видишь людей, с которыми можно было бы себя идентифицировать. Нет ощущения, что вам здесь рады. Чувствуешь себя не в своей тарелке. Ощущаешь себя в прямом смысле посторонним.



И у нас получается вот какая игра. Объясню, как в неё играют. Вроде бы звучат жалобы: «Я такой бедненький!». Но это на самом деле не жалобы, это нападки. Да, именно так. И они продолжаются. И вообще они набирают обороты. Издание The Washington Post уже решило… И это реальный заголовок… Сейчас всего лишь понедельник, но это самая удивительная история текущего года. Вот цитата: «Расистское наследие, которое есть у многих птиц». И да, речь идёт о пернатых животных, умеющих летать.



The Washington Post включило также набросок невинно выглядящей птички — розового амаранта (на англ. Jameson’s firefinch — ИноТВ). Эта птичка, возможно, и кажется красной, но глубоко внутри, говорит нам издание, она такая же белая, как и сторонники превосходства белой расы.



Конечно же, шовинизм птиц, само собой разумеется, носит системный характер. Согласно The Washington Post, в числе прочих пернатых угнетателей оказались воробей Бахмана, белогорлый пёстрый голубь (на англ. Wallace's fruit dove. — ИноТВ), певчая птица Одюбона. Последняя названа в честь Джона Джеймса Одюбона — человека, который написал книгу, посвящённую наблюдению за птицами. Разумеется, его отменили, поскольку он был впечатляющим и думал не только о себе, наблюдал за природой, описывал её и делал её зарисовки.



Но этого не достаточно. Отменить Одюбона? Да, вы же способны на большее. Ведь, как нас учил Ибрам Кенди, недостаточно просто выступить против птичьего расизма, мы должны активно занимать антиптичью позицию. Нам нужно немедленно сократить финансирование и провести демонтаж всех систем превосходства птиц.



В противном случае, мы окажемся вовлечены в эти системы. Нам нужно деколонизировать каждое птичье гнездо. До тех пор, пока эта работа не будет выполнена, у птичьего расизма будет преимущество по высоте занимаемого положения, что позволит им в прямом смысле гадить на нас: не только на наши институты, но и на наши лобовые стёкла. И это просто так не прекратится.



Дата выхода в эфир 15 июня 2021 года.