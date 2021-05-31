CGTN: опасаясь возможных нападений, азиаты в США активно идут на курсы самообороны

На фоне всплеска насилия в США по отношению к азиатам среди последних резко вырос спрос на курсы по самообороне, передаёт CGTN. Кроме того, американцы — не только азиатского происхождения — также активно записываются на тренинги, обучающие тому, как действовать в тех случаях, когда на ваших глазах на кого-то напали.

Для жительницы Нью-Йорка Энни Уэллс обучение тому, как отбиваться от возможного агрессора, стало главным приоритетом.



ЭННИ УЭЛЛС, жительница Нью-Йорка: Хотя я прожила в Нью-Йорке практически всю свою жизнь, однако на сей раз я реально испытываю физический страх за свою безопасность и за мою дочь, вместе с которой я иногда прогуливаюсь по городу.



Одно лишь понимание того, что нужно делать, уже серьёзно меняет ситуацию.



ЭННИ УЭЛС: Не всегда можно полностью подготовиться и не всё можно предугадать. Но нужно просто делать всё, что в ваших силах. И малая толика знаний лучше, чем ничего.



Здесь, в Китайско-гавайской академии кэмпо на Манхэттене, помощник тренера Куон Дао говорит, что спрос на персональные и онлайн-курсы по самообороне вырос на фоне резкого всплеска связанного с расизмом и COVID-19 насилия в отношении азиатов.



КУОН ДАО, помощник тренера: Мы отмечаем увеличение спроса в 6-7 раз: в большинстве случаев со стороны представителей азиатской общины. И это действительно вызывает тревогу. Люди стремятся обучиться самообороне, а мы пытаемся найти способ помочь им защититься в том случае, если они окажутся в такой ситуации.



Многие из этих курсов бесплатные и любой может попробовать научиться, как наносить удары руками и ногами, а также как бить нападающего подручными предметами, например, мобильным телефоном или тюбиком из-под туши для ресниц, который я легко достала из своей сумочки.



ЛИЛИН ТАНЬ, корреспондент CGTN: Однако всплеск нападений на азиатов увеличивает спрос не только на занятия по самообороне. Курсы по вмешательству прохожих также быстро заполняются, поскольку всё больше людей — азиатов и не только — хотят знать, что делать, если они увидели, что другой человек подвергся нападению.



ДЭКС ВАЛЬДЕС, старший инструктор Hollaback!: У нас есть, как мы это называем, 5 принципов вмешательства прохожих. Первый — отвлечение внимания...



Группа Hollaback!, занимающаяся борьбой с притеснениями, начала проводить бесплатные онлайн-курсы по вмешательству прохожих ещё весной 2020 года. Именно тогда страну охватила вспышка COVID-19, а число нападений на азиатов и на выходцев с тихоокеанских островов выросло. Продолжающееся насилие — от стрельбы в спа-салоне в Атланте до нападения в Адской кухне*, где прохожие, по всей видимости, просто стояли в стороне — потрясло членов этой общины.



ДЭКС ВАЛЬДЕС: … и обращение напрямую. Например, когда вы говорите: «Прекратите это».



Этот онлайн-тренинг на данный момент привлёк уже более 75 тысяч участников. По мере снятия ограничений, связанных с пандемией, интерес к нему продолжает расти.



ДЭКС ВАЛЬДЕС: Нам вновь придётся научиться договариваться друг с другом в общественных местах. Поэтому нам придётся выступить против множества неудобных моментов. И знание того, как мы можем вмешаться безопасным образом, будет реально важным. И, возможно, этого будет достаточно для снятия напряжённости в нынешней ситуации или даже для спасения чьей-то жизни. Лилин Тань, CGTN, Нью-Йорк.



Дата выхода в эфир 27 мая 2021 года.



* район Манхэттена (прим. ИноТВ)