DW: Мишель Обама боится, что её застрелит американская полиция

Бывшая первая леди США и мировая знаменитость с многомиллионным состоянием, которая находится под постоянной опекой Секретной Службы, Мишель Обама, боится, что её или её дочерей может застрелить полицейский-расист, передаёт Daily Wire. При этом, как отмечает канал, Обама призвала чаще поднимать тему безопасности темнокожих детей таким образом, как будто родители белых не испытывают за своих отпрысков никакого беспокойства.

Иногда бывает полезно взглянуть на вещи с другой стороны: вам может казаться, что у вас тяжёлая жизнь, но вы должны помнить о том, что есть люди, которые сталкиваются с трудностями и препятствиями, лишениями и угнетением куда больше, чем вы могли себе представить или познать на собственном опыте. Вы, возможно, продирались через свои тернии, однако жизнь с вами хотя бы обошлась не так жестоко, как с Мишель Обамой.



Бывшая первая леди, выпускница двух школ из Лиги Плюща, ставшая первой леди в возрасте 45 лет и обладающая вместе со своим супругом капиталом в 135 миллионов долларов, всегда любила поговорить о том, как её страна её всячески притесняла. К этой теме она вернулась в недавнем интервью CBS News, сообщив каналу, что она, цитата, «живёт или жила в страхе и опасается, что её случайно застрелит полиция», пока она покупает продукты или выгуливает собаку.



Куда бы она ни пошла, её защищает Секретная Служба, но этого, судя по всему, явно недостаточно, чтобы она чувствовала себя в безопасности. Она считает вполне возможной ситуацию, при которой коп-расист подбежит к ней и просто так с ней разделается.



Обама также опасается, что к её дочерям будут предвзято относиться из-за их расы, когда те находятся за рулём. По этой причине ей ночью не сомкнуть глаз; она ворочается с боку на бок, опасаясь, что какой-нибудь полицейский-камикадзе будет кошмарить знаменитых дочерей президента США. Её страхи — это не выдумка, и не смейте в них сомневаться. Не смейте. Вот что она по этому поводу сказала.



МИШЕЛЬ ОБАМА, бывшая первая леди США: Многие из нас по-прежнему живут в страхе, с опаской ходя в магазин за продуктами, выгуливая собак, или же боятся позволять своим детям сдавать на права.



ЖУРНАЛИСТКА: Ваши дочери водят?



МИШЕЛЬ ОБАМА: Да, они водят. Но каждый раз, когда они садятся за руль, я беспокоюсь о том, какие выводы делают о них те, кто всего о них не знает. Не знают, что они прилежные ученицы и вежливые девочки. Может, они немного переборщили с громкостью музыки; может, кто-то видит только их затылки и на основе этого делает какие-то выводы. Я, как и многие родители темнокожих детей… Обычное дело — получить права, но оно вселяет в наши сердца страх. Так что, по моему мнению, мы должны чаще поднимать эту тему, просить наших сограждан чаще обращать внимание на эту проблему и верить нам.



Да, чтобы не осталось никакой недосказанности: она говорит, что боится выйти на улицу, выгулять собаку или сходить в магазин за продуктами. Вот о чём она говорит. Она говорит, что боится, что её пристрелит коп. Так звучит её заявление. Заявление Мишель Обамы. Мишель Обама боится, что её подстрелит полицейский. Это она сама сказала.



И почему её никто не хочет слушать, задаётся она вопросом. Им же просто надо нас слушать. Да, почему никто не слушает Мишель Обаму? Мишель Обама устала, что на неё не обращают внимания. Она написала книгу, которая разошлась тиражом в десять миллионов экземпляров за пять месяцев. Ведь очевидно же, что всем плевать, что она думает. Никто её не слушает.



Так же очевидно, что беспокоиться за своих детей за рулём стоит только темнокожим родителям. У белых родителей головы заняты другим. Знаете, когда мне было 17 лет и я получил права и выехал на дорогу, мои родители дрыхли как убитые, никаких проблем с этим не было. Ни тени беспокойства.



Мы, белые родители, и представить себе не можем, что у нас жизнь может быть такой же сложной, как и у обожаемой всеми знаменитости с многомиллионным состоянием, которая выставляет счёт в 200 тысяч долларов за 45-минутную речь. В голове у нас не укладывается.



Дата выхода в эфир 11 мая 2021 года.