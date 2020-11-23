Independent: супруги Обама снимут комедийный сериал о невзгодах администрации Трампа

Принадлежащая экс-президенту США Бараку Обаме и его супруге Мишель студия High Ground Productions подписала с платформой Netflix контракт о съёмках комедийного шоу «Слово на букву «П»», пишет The Independent. Как сообщает издание, эта «отчасти документальная» передача станет экранизацией книги Майкла Льюиса «Пятый риск», повествующей о «хаосе», царившем в Вашингтоне во время переходного периода между президентствами Обамы и Дональда Трампа.
Экс-президент США Барак Обама вместе с супругой Мишель снимут комедийный сериал на основе книги известного писателя Майкла Льюиса «Пятый риск», где рассказывается о том, в какой «хаотичной» обстановке происходила передача власти от администрации Обамы к команде Дональда Трампа в 2016 году, сообщает The Independent.
По данным британского издания, сериал под названием «Слово на букву «П»» (имеется в виду правительство. — ИноТВ) снимет принадлежащая супругам Обама студия High Ground Productions, подписавшая ранее соответствующий «многомиллионный» контракт со стриминговой платформой Netflix. Съёмки начнутся в следующем году; Барак и Мишель Обама при этом выступят в качестве продюсеров.
По некоторым данным, «Слово на букву «П»» будет «отчасти документальным проектом, а отчасти — развлекательной передачей в формате скетч-шоу», говорится в материале The Independent. Главным постановщиком сериала станет американский комик Адам Коновер, который сам сообщил об этом в «Твиттере», пишет газета.
Американские киностудии уже экранизировали несколько книг Майкла Льюиса, и две из этих экранизаций — «Человек, который изменил всё» и «Игра на понижение» — получили крайне положительные отзывы критиков, напоминает корреспондент The Independent.
Чета Обама сотрудничает с Netflix не впервые: в 2019 году на платформе вышел их документальный фильм «Американская фабрика», рассказавший о том, как китайский миллиардер открыл в штате Огайо новую фабрику на месте бывшего завода General Motors, а в 2020-м — экранизация автобиографии Мишель Обамы «Становление», пишет автор.
Сенатор от Республиканской партии США от штата Аляска Лиза Мурковски призвала американского лидера Дональда Трампа начать процесс передачи власти кандидату от демократов Джо Байдену по итогам президентских выборов в стране.
Игорь Михайловский назначен новым вице-мэром Хабаровска на место Ирины Шапиро, которая скончалась в конце сентября после заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в городской администрации.
Отряды Международного противоминного центра Минобороны России самолётами российской военно-транспортной авиации прибыли в Ереван, откуда совершат марш в Степанакерт, где приступят к разминированию местности, дорог и объектов.
Более 100 тысяч жителей во Владивостоке и Артёме остаются без электричества из-за последствий циклона, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с министром по развитию Дальнего Востока Алексеем Чекунковым.
Французские специалисты с 23 по 27 ноября выполнят наблюдательный полёт над Россией на самолёте АН-130Н с подмосковного аэродрома Кубинка, сообщает газета «Красная Звезда» со ссылкой на начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил предоставить Приморскому краю максимальные ресурсы для ликвидации последствий снежного циклона, заявил прибывший в регион глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
Наибольший уровень смертности в Евросоюзе от коронавирусной инфекции в пересчёте на 100 тыс. населения за две недели зафиксирован в Чехии, Бельгии и Болгарии, следует из данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).
Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков прокомментировал победу Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Даниила Медведева над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне.
Первая ракетка России Даниил Медведев после победы над австрийцем Домиником Тимом в финале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне выразил благодарность бывшей третьей ракетке мира Николаю Давыденко.
Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян высоко оценил вклад России в прекращение огня и восстановление мира в регионе и выразил благодарность российскому лидеру Владимиру Путину за посредничество в стабилизации ситуации.
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 31 обстрел в идлибской зоне деэскалации в САР.
Серебряный призёр Олимпиады 2002 года в танцах на льду хореограф Илья Авербух поздравил тренера Алексея Мишина с успешными выступлениями его подопечных на этапе серии Гран-при по фигурному катанию в Москве.